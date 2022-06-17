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美國會遇襲案3開公聽會 揭秘川普施壓彭斯翻盤

川普怒批聽證會獵巫，要求出席為自己表述，但遭打臉根本未接受委員會邀請出席。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 18:09
美國國會大廈暴動案今日第三次公聽會，多位證人證稱川普於其律師知法犯法，策動該項暴動，意圖顛覆選舉結果。（圖／美聯社）  

美國國會大廈暴動案今日第三次公聽會，多位證人證稱川普於其律師知法犯法，策動該項暴動，意圖顛覆選舉結果。（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國會大廈遇襲案第3場公開聽證會於今（17）日舉行，多位證人指出，川普及其律師明知違法仍執意營造大選舞弊企圖翻盤，施壓彭斯未果便煽動支持者阻止認證程序，川普則批聽證會是「獵巫」。

去年1月6日，時兼任參議院議長的彭斯（Mike Pence）主持國會聯席會議，認證現任總統拜登於2020大選中勝出，然而川普支持者卻衝入國會大廈，導致認證程序被迫中斷，更有闖入者言語過激，揚言傷害彭斯性命。

川普知法犯法 一意孤行

綜合外媒報導，眾議院特別委員會副主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）指出，川普的律師伊斯特曼（John Eastman）明知打亂國會認證拜登勝選程序犯法，仍策劃該起「荒謬」計畫。

眾議院特別委員會副主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）表示，川普的律師伊斯特曼（John Eastman）策劃整起「荒謬」計畫，明知違法仍密謀打亂國會認證拜登勝選程序。

暴動當下，伊斯特曼也向彭斯的律師雅各（Greg Jacob）表示，遇襲要怪彭斯不願推翻選舉結果、讓川普連任；暴動數週後，伊斯特曼曾電郵川普前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），要求將其納入總統赦免名單未果，這般找退路的行徑顯見自知行事違法、預求後路。

共和黨證人也不挺川普

中央社報導，暴動案後，眾議院於去年成立「1月6日襲擊事件調查特別委員會」調查該案，9名成員中包含2名共和黨成員。

川普認為調查委員會民主黨效力、有偏見，然而事實上，三次聽證會上多數證詞來共和黨陣營，政證詞都指向川普一意孤行要宣稱大選舞弊。

特別委員會民主黨籍成員拉斯金（Jamie Raskin）反諷道，「如果這看起來黨派性強，那是因為目前為止所有反川普的證人都來自共和黨。」

多人指證 彭斯受迫

彭斯今日並未出席，但退休聯邦法官、彭斯非政治顧問魯狄格（J. Michael Luttig）表示，曾告知彭斯，主持認證儀式是僅是式性，彭斯無權反對大選；他還說伊斯特曼的主張在美國憲法及法律中毫無依據。

彭斯的幕僚長蕭特（Marc Short）則在預錄證詞中指出，川普「多次」「直接」施壓彭斯，要對方推翻2020年總統大選結果。

川普則在社群媒體上怒批，這些聽證會是「獵巫」，要求「相同的時間」闡述自己的意見。但反對者打臉川普，表示川普並未接受委員會邀請出席聽證會。
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