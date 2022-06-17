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台灣VR《彼岸》入圍紐約翠貝卡影展　探死後世界靈魂去處

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 17:16
謝文毅VR《彼岸》入圍紐約翠貝卡影展。(圖擷取自謝文毅臉書)

謝文毅VR《彼岸》入圍紐約翠貝卡影展。(圖擷取自謝文毅臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣VR（虛擬實境）作品《彼岸》（Limbotopia）入圍紐約翠貝卡影展，導演謝文毅16日出席在紐約台北文化中心舉辦的記者會。

台灣24歲獨立視覺藝術創作者謝文毅首部執導的VR創作《彼岸》入圍第21屆翠貝卡影展（Tribeca Festival）沉浸式作品（Immersive）單元的新銳競賽（New Voices Competition）項目，將與其他8部作品角逐大獎。

導演謝文毅表示，《彼岸》的英文名Limbotopia是Limbo和Topia兩個字的結合。Limbo的意思是人在死亡之後，靈魂還沒有前往天堂或地獄的未定狀態，Topia的意思是風景和異域的烏托邦，透過這兩個字的結合，一方面呈現《彼岸》的創作理念，另一方面也呼應中文《彼岸》，象徵靈魂與二元對立空間的流動。

謝文毅畢業於逢甲大學建築專業學院創新設計學系，具有建築背景，2020年加入台中國家歌劇院的VR計畫，受到計畫導師周東彥導演啟發，進入VR及新媒體的世界，長年累積閱讀和影像製作經驗，讓謝文毅初試啼聲之作即獲得國際肯定。

高雄市電影館VR FILM LAB計畫統籌洪珷指出，威尼斯影展在2017年增設VR單元，獲得市府資助的高雄市電影館幾乎是在同時間創立VR FILM LAB計畫，包括高雄原創VR作品、開辦電影節XR單元、國際論壇、國際駐村計畫、VR人才培育工作坊，更於2018年落成高雄VR體感劇院等，也帶著台灣自製的作品跑遍各大國際影展。洪珷近日受邀法國新影像藝術節（NewImages Festival）國際論壇，帶領台灣工作坊學員進行企劃發表。

紐約台北文化中心主任張惠君表示， 2017年黃心健以《沙中的房間》拿下威尼斯影展VR最佳體驗大獎（Best VR Experience），國際對於台灣的VR作品並不陌生。科技和創意是台灣的強項，加上政府科技預算十多年來特別加強挹注在文化內容發展上，科技與人文的關係愈加緊密，都是促成台灣VR作品快速發展的重要因素。
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謝文毅
沉浸式

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更新時間 : 2022-06-17 17:57 GMT+08:00

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