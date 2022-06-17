中華電信引領5G 2022釋出近千名基層資通訊人才職缺需求

中華電信啟動組織轉型， 2022年起以三大事業群與三大技術群展開新一輪的轉型改造之路 ，期許成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」， 持續領航5G發展，並聚焦電信核心業務及AIoT、雲端、 資安等新興業務。

自新型冠狀肺炎疫情爆發以來， 中華電信不斷強化資通訊基礎建設布局，協助企業數位轉型， 善用科技 ICT科技防疫，持續守護台灣動能。中華電信的4G/ 5G行動網路品質持續榮獲國內外知名機構的肯定，表現領先群雄， 中華電信更積極發展5G垂直應用，參與高雄亞灣5G AIoT創新園區之發展，並持續推出多元豐富的5G應用服務， 讓民眾享受到卓越的5G網路品質及創新體驗。

為因應5G創新應用服務快速發展， 中華電信2022年度將積極擴大延攬相關人才， 並致力於打造一個富有創造力、活力且安心的職場環境， 提供員工完整的職涯發展歷程，儲備人才發展。另為營造友善職場， 落實員工/員工子女照顧，自今年起實施育嬰減少工時制度， 讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作時間， 薪資照給且不影響全勤及考績，更率先同業全省設置9處「 職場互助教保服務中心」，將於今年8月8日正式開學， 讓員工能兼顧家庭，安心工作，創建永續的幸福企業。

中華電信為了達成「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」 的ESG願景，將「科技為善」的理念落實、應用於公司營運， 努力在永續發展的道路上扮演「開創者」、「領導者」的角色， 在諸多ESG作為中實踐「永遠走在最前面」的品牌精神， 戮力推動永續發展、利他共榮。

中華電信『2022 年基層從業人員招募』已正式啟動，擴大需求資通訊人才近千名，期 待具有熱情及活力的年輕新血趕快加入！ 報名時間從2022年6月17日至6月29日截止， 相關徵才訊息公開於中華電信人才招募網站。