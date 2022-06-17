富邦金控股東會6/17通過2021年度盈餘分配案

富邦金控(2881)今(17)日舉行2022年股東常會， 會中通過2021年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。 富邦金控去年稅後淨利創下歷史新高達1,445.59億元， 為金控業獲利之冠，並連續十三年榮登金控每股盈餘獲利王， 今日股東會通過擬配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0. 5元，合計總股利配發4.0元，現金股利創下歷史新高紀錄。

為提升資本規模及強化財務結構，今日股東會中也通過資本公積轉增 資發行新股案，擬自該公司資本公積提撥5,902,482, 190元撥充資本發行新股，每股面額10元，計發行普通股590 ,248,219股，每仟股無償配發50股。

富邦金控配合日盛金控依公司章程擬分配2021年度盈餘， 股東會同時通過擬進行合併日盛金控對價之調整， 合併對價將依權息調整至日盛金控每股普通股現金新台幣11.71 元，以期維持公平一致對待日盛金控所有股東的原則。

為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求， 並使資金募集管道更加多元化及彈性化，今日股東會中亦通過長期資 金募集案，其發行之股數以不超過15億股為原則， 此舉不僅可提升營運綜效、強化公司競爭力， 更對股東權益有正面助益。

另外，由於富邦金控獨立董事李淳於2021年12月1日請辭， 為維護公司治理制度之健全運行， 富邦金控今日股東會也通過補選國立臺灣藝術大學廣播電視學系教授 賴祥蔚為獨立董事，當選任期至本屆董事任期屆滿為止（2023年6 月11日）。

富邦金控董事長蔡明興表示，2021年全球經濟迎來疫情後之反彈 復甦，台灣金控業整體獲利表現亮眼，再創歷史新高， 富邦金控稅後淨利亦創開業以來歷史新高達1,445.59億元， 每股盈餘12.49元，連續十三年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭， 金控合併總資產逾10兆元，穩居國內第二大金控公司。 富邦金控並於2021年公開收購日盛金控，創下國內首樁「金金併 」里程碑，未來可望持續強化旗下銀行及證券業務規模， 發揮營運綜效。

蔡明興指出，2021年市場雖受到新冠疫情影響， 富邦金控旗下各子公司在多變經營環境之下仍持續有傑出表現。 做為富邦金控重要獲利引擎的富邦人壽持續創下佳績，截至2021 年底合併總資產為5.7兆元，全年稅後淨利1,022.7億元， 均創下歷史新高，初年度保費及總保費皆為業界排名第二；台北富邦 銀行持續發揮核心競爭力，2021年總資產規模創新高， 中小企業放款授信餘額年成長20%獲金管會七項大獎；富邦產險市 佔率達24.6%，連續40年穩居市場龍頭；富邦證券經紀業務穩 居市場前三，2021年稅後淨利70.6億元創開業以來新高。

除了經營表現亮眼，因應國際永續趨勢，富邦金控2021年重新擘 劃ESG願景工程，發布「低碳、數位、激勵、影響」四大策略， 持續締造富邦永續里程碑。而富邦金控為永續經營的努力， 也屢受國際肯定。2021年富邦金控連續五年入選道瓊永續指數( DJSI)「世界指數」成分股；連續五年入選MSCI永續指數成 分股(MSCI ESG Leaders indexes)，MSCI ESG評比獲得AA級評等(最高為AAA級)， 亦為台灣同產業之最佳表現；並連續第四年入選《財星( Fortune)》「全球500大企業」， 代表富邦致力於精進公司治理、積極打造永續金融領導品牌， 與國際頂尖企業並駕齊驅。

展望2022年，在兼顧風險管理與穩健業務成長下， 富邦金控將持續深耕台灣市場及佈局亞洲， 並規劃以投資及併購方式來拓展金融版圖。在追求經營績效之際， 也將善用數位生態圈優勢展現永續競爭力，朝「亞洲一流金融機構」 的願景穩步前進。