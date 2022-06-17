「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」開幕　侯友宜祝福學員收穫滿滿

新北市政府與國際有機農業組織合作於2022年6月1 7日至6月19日辦理「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」， 邀集8國分享有機公共採購經驗。新北市長侯友宜今(17)日主持 開幕致詞，農業局也分享有機營養午餐推動經驗， 線上學員分別來自法國、挪威、阿根廷等共37個國家與地區，超過 200人參與，明後兩日還有6個國家的專題演講，歡迎對校餐推動 有興趣的民眾一起共襄盛舉。

市長侯友宜於開幕致詞時表示， 新北市政府為全臺第一個全面施行有機營養午餐政策的地方政府，在 學校營養午餐政策方面，不僅媒合有機農友及學校， 更著重於守護校園食品安全，於2020年首創「食安智慧監控中心」 ，透過智能科技，遠端監控料理過程溫度及餐點出車與到校時間， 即時掌握異常訊息。在疫情學校停課期間，推出「雙菜雙保」， 保證銷售及保障價格機制，以及「美味農業得來速」 政策穩定農產銷售，也推出「幸福保衛站&好日子愛心大平台」與「 好日子愛心大平台待用餐計畫」等政策，協助弱勢民眾也能度過難關 。新北市政府長期致力於有機友善農業推動， 並將聯合國永續發展目標(SDGs)納入施政目標， 這次與國際有機農業組織合作辦理論壇， 邀請各國代表分享各自推動有機營養午餐案例，除了讓世界看見臺灣 ，也促進國際有機農業發展。

主辦單位表示，18日將由法國副市長於會中分享學校營養午餐全部 使用有機食材經驗、 瑞典政府分享校餐推廣經驗及塔尚尼亞校長分享營養午餐及校園菜園 推動案例；19日則分別由南韓、 日本及阿根廷代表分享當地營養午餐狀況及未來發展機會。這次論壇 全程以線上方式辦理，並有中英同步口譯， 歡迎有興趣的民眾趕緊線上報名。

IFOAM Asia主席Mathew John致詞。(照片來源：新北市政府農業局提供)