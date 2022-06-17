臺灣企銀股東常會 通過配發股利0.47元

臺灣企銀今(17)日舉行111年度股東常會， 由董事長林謙浩主持，會中承認110年度盈餘分配案， 分派每股現金股利0.1元及股票股利0.37元，合計配發股利0 .47元。

林謙浩董事長表示，2021年是該行轉型的一年， 在全員的積極努力下，獲利能力及資產品質較2020年有顯著改善， 其中，淨收益創下歷年新高，雖提存金額仍維持高水位， 但稅前淨利表現從2020年的53.74億元提升到57.76億元 ，成長率為7.48%。同時，從資產品質來看， 提存金額的提升帶動備抵呆帳覆蓋率從233.60%提升至422 .69%，而逾期放款比率也從2020年的0.50%降至0. 28%，顯示出該行在資產品質改善上的成效。

林謙浩董事長強調，該行以提升中小企業客戶附加價值為出發點， 打造「類金控」的經營模式，於去年成立「 臺企銀管理顧問股份有限公司」，期望透過與創投子公司配合， 發揮營運綜效，藉由銀行、創投、管顧、證券全方位強化， 提供一站購足的All in one整合式全功能服務。

111年度該行將在持續落實內部控制三道防線與強化整體風險控管 下發展授信精進方案，並加強金融科技發展，強化資訊安全控管。 此外，透過發展多元獲利，逐年提升盈餘成長，持續累積資本， 使銀行基礎更加穩固，並配合政府政策，協助中小企業積極轉型、 二代接班，同時提供結合環境保護、 社會公益等符合社會需求的金融商品與服務， 積極協助臺灣中小企業永續成長，以善盡企業社會責任， 戮力使該行成為中小企業金融領導品牌。