全國首創技職雙語學分班好評再加碼　暑假開3班培育90位專業雙語師資

新北市教育局與國立臺灣師範大學合作,109學年度 起全國首創「新北市技術型高中雙語學分班」,至今計有68位技高 教師修畢相關課程。因應技職全面推動雙語課程, 學分班好評再加碼,111年暑假將再開3班,招收90位老師。 學員接受108小時雙語教學師資培訓課程,結業並通過CEFR B2等級之英語能力分級(聽、說、讀、寫), 可取得教育部核發雙語教學加註證書。招生簡章詳見臺師大進修學院。

教育局長張明文表示,新北技職領先各縣市推動技高雙語教育政策, 教育局與臺師大合作開設技高雙語學分班培育專業雙語師資。培訓6 學分涵蓋3個科目的專業課程, 採微課程方式讓教師透過雙語教育的課程設計與教學知能發展、 教師專業成長與學校英語環境營造、技術型高中生活化評量、 彈性課程模組與雙語授課, 強化教師專業英語力及雙語課程教學能力, 協助教師取得教育部核發的雙語教學加註證書。 培養新北技職教師不只具備專業能力,更能運用雙語教專業, 引領技職學生打進國際盃,打造新北SUPER雙語城。

國立臺灣師範大學戴建耘教授表示, 學分班教學訓練內容參考國外的非英語系國家英語師資培育課程TE SOL(Teaching English to Speaker Other Language)的精神與內涵訓練方式, 以專業科目內容結合雙語教學(Content and Language Integrated Learning, CLIL)及動手做說英文三者搭配, 讓教師逐漸習慣採用英文做為知識與技能的教學工具之一。 培訓過程以英文作為上課的溝通工具, 透過專業課程協助教師利用課後參加英語能力檢測,以達到CEFR B2等級之英語能力為目標,期末也會讓每位教師發展雙語教案, 並上台全程進行雙語教學演示。

曾修習過雙語學分班的樟樹國際實中劉昌政老師表示, 授課老師與教授們給予很多豐富的經驗與課程內容, 針對雙語教學演示給予實質的教學建議與回饋,逐步將專業英語、 課室英語應用於課堂當中,也能夠增加對於英語聽、說的熟悉度, 並藉由認識專業詞彙更了解其意涵。 新北市首次成立技職雙語諮輔團的鶯歌工商曾芳琪老師也說, 培訓過程札實且有效地學習英語教學知能, 挑戰自己並為雙語教育盡一份心。

教育局表示,新北巿以生活化、普及化、 在地化及國際化為核心概念落實雙語教育, 而技職雙語教育更以動手做學英文為核心,推動專業英文、 職場英語、跨國連結等各項計畫, 讓技職師生同時具備專業技能及英文, 培育接軌國際的世界技職人才,立足世界舞台。