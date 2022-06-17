全國首創技職雙語學分班好評再加碼　暑假開3班培育90位專業雙語師資

新北市教育局與國立臺灣師範大學合作，109學年度起全國首創「新北市技術型高中雙語學分班」，至今計有68位技高教師修畢相關課程。因應技職全面推動雙語課程，學分班好評再加碼，111年暑假將再開3班，招收90位老師。學員接受108小時雙語教學師資培訓課程，結業並通過CEFR B2等級之英語能力分級(聽、說、讀、寫)，可取得教育部核發雙語教學加註證書。招生簡章詳見臺師大進修學院。
教育局長張明文表示，新北技職領先各縣市推動技高雙語教育政策，教育局與臺師大合作開設技高雙語學分班培育專業雙語師資。培訓6學分涵蓋3個科目的專業課程，採微課程方式讓教師透過雙語教育的課程設計與教學知能發展、教師專業成長與學校英語環境營造、技術型高中生活化評量、彈性課程模組與雙語授課，強化教師專業英語力及雙語課程教學能力，協助教師取得教育部核發的雙語教學加註證書。培養新北技職教師不只具備專業能力，更能運用雙語教專業，引領技職學生打進國際盃，打造新北SUPER雙語城。
國立臺灣師範大學戴建耘教授表示，學分班教學訓練內容參考國外的非英語系國家英語師資培育課程TESOL(Teaching English to Speaker Other Language)的精神與內涵訓練方式，以專業科目內容結合雙語教學(Content and Language Integrated Learning, CLIL)及動手做說英文三者搭配，讓教師逐漸習慣採用英文做為知識與技能的教學工具之一。培訓過程以英文作為上課的溝通工具，透過專業課程協助教師利用課後參加英語能力檢測，以達到CEFR B2等級之英語能力為目標，期末也會讓每位教師發展雙語教案，並上台全程進行雙語教學演示。
曾修習過雙語學分班的樟樹國際實中劉昌政老師表示，授課老師與教授們給予很多豐富的經驗與課程內容，針對雙語教學演示給予實質的教學建議與回饋，逐步將專業英語、課室英語應用於課堂當中，也能夠增加對於英語聽、說的熟悉度，並藉由認識專業詞彙更了解其意涵。新北市首次成立技職雙語諮輔團的鶯歌工商曾芳琪老師也說，培訓過程札實且有效地學習英語教學知能，挑戰自己並為雙語教育盡一份心。
教育局表示，新北巿以生活化、普及化、在地化及國際化為核心概念落實雙語教育，而技職雙語教育更以動手做學英文為核心，推動專業英文、職場英語、跨國連結等各項計畫，讓技職師生同時具備專業技能及英文，培育接軌國際的世界技職人才，立足世界舞台。