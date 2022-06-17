期交所舉辦「店頭衍生性商品交易集中結算機制研討會」及「期貨與選擇權成果發表會」

臺灣期貨交易所與國立陽明交通大學推廣校園期貨教育合作，除深化期貨市場學術研究外， 並持續增進學術界與實務界之交流。去(2021)年期交所捐贈陽明 交大管理學院「期貨智能研究室」，於今(6月17)日發表利用該 研究室所產出之學術論文，另7月期交所即將上線店頭衍生性商品交 易集中結算平台，為增進市場瞭解，今日亦舉行研討會。

期交所7月25日將提供結算會員新臺幣利率交換契約自營交易 之自願性集中結算服務，今日於陽明交大舉辦實務研討會， 首先由期交所結算部許鈴佩經理以「 店頭衍生性商品交易集中結算機制」作開場介紹， 與談部分則邀集產官學界之專家學者， 包含金管會證期局張振山局長、臺灣師範大學蔡蒔銓教授、 中國信託銀行吳恭維副總經理、 台北富邦銀行王靜遠作業長及期交所林志成副總經理，共同就「 店頭衍生性商品交易集中結算之發展與趨勢」作探討交流， 分享此結算機制之作法及效益。

「期貨與選擇權成果發表會」 則由陽明交大資訊管理與財務金融學系分享使用「期貨智能研究室」 之研究成果，近一年共有41篇研究論文之成果。 這次成果發表會選取四篇衍生性商品相關之論文， 相信對期貨學術領域帶來諸多貢獻， 相關之研究成果也可供市場參採。

未來，期交所將持續於校園推廣期貨教育與培育期貨人才， 讓金融知識向下紮根，也期盼學者及研究生以其專業及不同之思維， 深化期貨市場學術研究；另為與國際接軌、 強化我國店頭衍生性商品市場之風險控管， 期交所將分階段建置店頭衍生性商品集中結算機制， 以提升金融市場之穩定與安全。