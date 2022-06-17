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「2022亞太永續行動博覽會」參展說明會圓滿成功 全臺各界100家永續行動重磅登場

By 台灣英文新聞
2022/06/17 16:53
照片來源：台灣永續能源研究基金會提供

照片來源：台灣永續能源研究基金會提供

面對巨變的時代，新冠肺炎疫情、氣候異常等問題接踵而來，考驗整個全台灣社會能否以跨域思維應對。三月底國發會公佈我國的淨零排放路徑及策略，今年TAISE台灣永續能源研究基金會所有活動主題聚焦淨零行動的落實與實踐。

「2022亞太永續行動博覽會」由永續發展目標聯盟(Alliance for Sustainable Development Goals, A‧SDGs)主辦、台灣永續能源研究基金會(Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE)執行，邀集超過100個的政府機關、企業、金融、大學、社會企業、NGO、媒體及策略夥伴共襄盛舉，攜手匯集全臺永續行動成果，6大主題區勾勒出各項產業永續行動成果，於今年8月12日至14日在臺北世貿1館盛大舉辦。

「2022亞太永續行動博覽會」參展說明會於6月17日(星期五)以實體與線上方式隆重舉行，本活動由TAISE董事長簡又新大使致詞及引言。簡又新大使在開場致詞時表示：『從今年2月16日本博覽會徵展說明會啟動至今，整體的徵展速度超乎預期，本活動已達成我們原先設定的徵展目標，代表臺灣各界急於展現各自的永續成果，期許可以為臺灣永續推動盡一份心力，全臺各界的參與行動令人感佩，是臺灣永續行動史上最重要的一步。

在今年博覽會展覽主題中共有六大主題，永續政策區、永續城市區、永續企業區、永續大學區、永續生活區與永續NGO區。在永續政策區就有9個單位參展，顯現各中央部會已開始啟動各部會各項永續作為，令人期待。永續城市區則高達11個縣市參展，顯示全臺邁向永續城市的決心，我們也期待在明年2023年亞太永續行動博覽會，所有 22縣市都可以來參展，相信這個將會是臺灣永續運動的一大關鍵指標。

永續企業區與永續生活區中，參展單位也高達46家，這次參展的企業產業多元，可以看出不只是大型企業重視永續成果，中小型企業與社會企業在永續的推動也不落人後，紛紛加入本次永續行動博覽會的行列。

永續大學區中，本次有多達22所永續大學參與，顯示我國高等教育學府皆以培育社會趨勢所需之永續人才為目標，將SDGs和ESG等永續發展概念放進課程中，培養學生們成為學用合一的「跨域整合」永續專業人才，增進未來銜接職場的競爭力，期許同學們畢業後可以扛起企業永續轉型的重責。

另外，最令人驚艷的是在永續NGO區中就有6個單位參展，這等於代表永續發展已是全民最重視的運動，也符合本博覽會最初舉辦的目標，期許藉由本博覽會的舉行，帶動全民一起成為永續公民的思維與行動。

今年的2022亞太永續行動博覽會規模包含亞太永續行動展、亞太行動論壇，以及亞太暨台灣永續行動獎，也將是台灣首屆規模最大的永續展會，更是結合全台各界永續行動的成果與能量，在展中激起更多合作商機，將臺灣的永續行動成果展現至全世界。

今年亞太永續高峰論壇含括豐富多元議題，邀請講者皆為永續黃金陣容，很榮幸能邀請到六都縣市政府首長代表、國家發展委員會、環保署、經濟部能源局、勞動部職業安全衛生署、內政部營建署、淨零協會、智利商會、台灣西門子、慈濟基金會、人間福報、中山醫學大學、長庚紀念醫院、芙彤園、生態綠咖啡、好事交易所等公私部門的專家，進行各領域關鍵永續專題分享，讓臺灣各界與民眾更了解未來淨零永續的生活樣態。

隨著永續意識在各產業領域抬頭，本活動一改過往被視為消耗大量資源大型策展活動的既定印象。今年台灣永續能源研究基金會特別與社會企業好事交易所GPE跨界合作，為2022首屆亞太永續行動博覽會啟造創新的Green EcoSysten，以綠色思維讓永續理念擴及各種應用場域。循著3R法的綠色指標針對五大面向進行倡議，並提出創新的【GreenPass】的自主行動參與機制做為永續夥伴的綠色行動認證授勳，以及與會民眾友善環境的訂閱選擇，不僅在商業模式中對環境有利的實踐行動做出貢獻，也體現首屆亞太永續行動博覽會有別以往的永續企圖與願景。

考量國內疫情嚴峻，疫情期間申請參獎工作準備不易，爰此主辦單位綜合評選及頒獎典禮時程，決議將「台灣永續行動獎」及「亞太永續行動獎」之報名及繳件截止日期分別延長至6月24日(五)及7月8日(五)，請參獎單位留意繳件日期變動情形，並踴躍報名參加。

「2022亞太永續行動博覽會」參展說明會圓滿成功 全臺各界100家永續行動重磅登場

照片來源：台灣永續能源研究基金會提供

更新時間 : 2022-06-17 17:56 GMT+08:00

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