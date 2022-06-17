台南大員皇冠假日酒店 搶外帶美食商機

受疫情影響，近期餐飲外帶需求激增，一天三餐怎麼吃，才能吃得安心又能療癒身心，台南大員皇冠假日酒店高人氣的彩豐樓粵式中餐廳推出全家享用合菜組、台南米其林占星名菜與超值便當等多款外帶美食250元起，元素自助餐則是重啟受歡迎的外帶自由配，夾好夾滿帶回家只要399元。臺南市長黃偉哲親自當起行銷大使，大力推薦讓民眾可以安心選購。即日起至2022年6月30日，天天點用外帶美食也不怕會吃膩。

因為疫情讓美食宅在家吃的需求大，台南大員皇冠假日酒店推出新飲食運動，即日起至2022年6月30日止，元素自助餐與彩豐樓粵式中餐廳同步開賣「美食外帶自由配」，要讓消費者天天上門選購多元美食外帶宅在家享用，也能緩解疫情帶來的緊張心情。元素自助餐吃到飽也能外帶自由配，每組餐盒特惠價399元。

現場供應餐點包含廣式烤鴨、油淋葱香雞、紅酒燉牛肉、香辣豬腱肉、麻油塔香鮮蝦、鹽烤鯛下巴等熱食料理(不含爐烤牛排)以及熱湯區、甜點吧等。唯顧及食品新鮮安全疑慮，生魚片、手捲、握壽司、生海鮮、冰品等不提供外帶，其餘熟食均可自由配打包帶回家，菜色依每日現場供應為主，適用外帶時段為週五至週日晚餐時段、週六及週日午餐時段，均一價特惠每組只要399元，提供2只外帶大餐盒、2只中餐盒及2瓶罐裝汽水飲料(亦可選擇冷熱飲品或咖啡)，自助餐外帶自由配恕不與其他優惠、餐券、信用卡優惠合併使用，預訂專線06-512-1920元素餐廳。

始終維持高人氣的彩豐樓粵式中餐廳自從臺南市觀光旅遊局舉辦了「台南米其林占星嘉年華」活動，三道菜入選人氣名菜之後，更是吸引不少饕客指定點用，甚至持續敲碗希望可以外帶回家，袁東海主廚順應饕客的意，推出2022年全新【冠軍主廚美饌】單點菜色有蒜香脆皮雞、原蒜頭抽焗大蝦、廣式片皮鴨(1鴨3吃)等，以及適合4-5人的豐味合菜組最高享8折起優惠，其中有澎湃合菜組最受消費者青睞，包括燒味拼盤(玫瑰油雞、蜜汁叉燒、川味滷大腸、汾蹄、五香滷牛腱)、原蒜頭抽焗大蝦、樹子蒸龍虎斑、薑蔥松阪豬、廣東每日煲湯、鹹蛋翠涼瓜、龍蝦海鮮粥等。

凡單筆消費滿10,000元享10公里內單一地址免費外送服務，須於取餐1小時前完成匯款(信用卡授權或匯款)，即可享用到外帶的粵式佳餚。當然還有臺南市長黃偉哲熱情推薦的超值便當250元起，包括蜜汁叉燒、玫瑰豉油雞、醬爆松阪豚、冠軍煙滷雪花牛、海陸品味集、頭抽焗大蝦等。適用時段為11:30-14:00、17:30-21:00，預訂專線06-512-1910彩豐樓。