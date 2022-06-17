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【疫情加深焦慮】全球每8人就有一人患心理疾病　WHO呼籲各國•對心理健康投注更多資金

世衛組織報告指出，年輕人、女性和原本就有心理疾病的人，受COVID-19疫情及種種防疫措施的影響最大，產生更多心理健康問題。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 17:55
示意圖/<a href="http://nochnoch.com/" target="_blank">NochNoch.com</a>

示意圖/NochNoch.com

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天(17日) 呼籲各國在心理健康上投入更多資金，因為許多人「痛苦萬分」，又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而病情惡化。

世衛組織在一份20年來規模最大的全球心理健康報告中表示，在疫情之前已有近10億人患有心理疾病，疫情爆發後第一年，抑鬱和焦慮發生率提高了25%，本來就不足的資源又被用來對抗疫情。

世衛組織報告提到，僅有2%的國家衛生預算，以及不到1%的國際衛生援助用於心理健康。

世衛組織心理健康部門專家范歐姆倫（Mark Van Ommeren）在記者會上說：「這些金額都非常、非常少。」

他說：「由於疫情的關係，目前人們對心理健康的關注是歷來最高點，但在心理健康方面的投資卻未增加。這份報告希望能讓各國知道要如何更妥善地投資心理健康。」

范歐姆倫表示，這份報告凸顯了全球各地人們的「痛苦有多巨大」( "the suffering is enormous")。

根據這份報告，全球大約每8人就有一人患有心理疾病。衝突地區的居民狀況最糟糕，估計每5人就有一人出現心理健康的問題。

此外，范歐姆倫說，年輕人、女性和原本就有心理疾病的人，受COVID-19疫情及種種防疫措施的影響又更加嚴重。他說：「有苦難的地方就會產生更多心理健康問題。」

世衛組織的「世界心理健康報告」（World Mental Health Report）也凸顯了各國之間心理醫療保健資源的巨大落差。

根據報告，高所得國家有超過70%患有精神病的人能獲得治療，在低所得國家卻只有12%。

報告還呼籲不要再將心理健康汙名化，並指出有20個國家仍把自殺未遂視為犯罪。

近年在中國創業，致力為企業提供心理健康諮詢服務的李以諾Enoch Li）向世衛組織研究人員坦承，她曾經看不起那些企圖自殺的人。但直到她自己因為憂鬱症試圖自殺, 被男友及時救下之後, 她決定要尋求幫助。

「從鬼門關被救回的那一刻, 我領悟到憂鬱和焦慮可能發生在任何人的身上, 但那並不意味我們不如別人。那意味著我們必須敞開心胸、面對一個事實: 我需要別人幫忙我, 找回原來的自己!」

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中強調: 「心理健康的投資, 將為所有人帶來更好的生活與未來。 」

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更新時間 : 2022-06-17 19:27 GMT+08:00

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