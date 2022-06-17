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4小時內取得「電子隔離通知」！52多萬人沒回填「自主回報疫調」白白錯失權益

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 15:48
4小時內取得「電子隔離通知」！52多萬人沒回填「自主回報疫調」白白錯失權益

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）還在因沒收到電子隔離通知而苦惱嗎？指揮中心資訊組副組長龐一鳴說，指揮中心持續優化相關資訊系統，提醒民眾善用確診個案電子隔離通知，即可即時取得電子隔離通知。

指揮中心統計，自今年5月1日起啟動確診個案自主回報疫調，至6月16日止，國內確診總人數為302萬5,267人，其中239萬5,689人(佔79.2%)已透過自主疫調系統取得電子指定處所隔離通知書、計250萬9,377的密切接觸者取得電子居家隔離通知書，數位新冠病毒健康證明系統亦有10萬4,208名確診者 (佔3.4%)取得補發電子指定處所隔離通知書、計24萬2,060的密切接觸者取得電子隔離證明。

指揮中心指出，前述自主疫調系統已進行多次優化，自6月起系統效率已符合預期，已有近90%確診者可於4小時內取得電子指定處所隔離通知書。但仍約有17.4%(計52萬5,370人)的確診者未利用自主疫調，因此無法獲得後續相關電子化服務。

龐一鳴呼籲確診民眾主動配合填寫確診個案自主回報疫調系統，填寫時提供正確手機號碼、隔離地址、生理狀況及同住家人等資料，以利疫調順利完成。

指揮中心說明，疫調相關資訊系統可簡化地方政府疫調、減輕開立紙本通知書等行政負擔，讓地方衛政人員優先安排中重症病患在醫院或集檢所等接受隔離治療。
電子隔離通知
自主回報疫調

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更新時間 : 2022-06-17 16:25 GMT+08:00

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