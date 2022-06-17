【宛如日本「花手水」】武陵農場出現台灣首見、超夢幻「繡球」花池　盼一掃疫情陰霾

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武陵農場繡球花目前正燦爛綻放，農場將快要凋萎的繡球花，剪下做成地景藝術，佈景在賓館旁的小水池，繡球花飄在水上，宛如日本「花手水」場景，吸引許多民眾前往拍照。

圖/武陵農場粉專

由於繡球花的花語之一為「希望」，武陵農場也盼藉著充滿「希望」且色彩繽紛的繡球花池，一掃疫情陰霾。

武陵農場的繡球花季開跑，預計可開花到7月中旬。中央社17日引述武陵農場副場長胡發韜表示，去年(2021年) 布置的繡球花池，花飄水上宛如日本「花手水」，今年再度重現。不同的是，去年因疫情無法讓民眾到現場欣賞，今年則是對外開放!

他說，繡球花依不同顏色，花語(上圖及下圖) 分別是「希望」（白色及粉紅色）及「團聚」（紫色）與「圓滿」（藍色），希望藉著繡球花池能夠淨化、洗滌國人疲憊的身心靈，以充滿「希望」的繡球花花池，為台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情祈福。

圖/武陵農場粉專

胡發韜表示，武陵農場擁有長達約600公尺壯麗的繡球花步道，原本就具有約5公尺高花牆、花瀑布的景觀，約有達3000株繡球花分布其中，是網美及戀人相約打卡的秘密景點，農場也利用其他許多元素，打造地景藝術，增添遊客賞花的豐富性、多樣性。

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圖/武陵農場粉專