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【歐三巨頭領袖基輔行】德總理：烏克蘭是歐洲大家庭一份子

領袖們也表達他們支持烏克蘭拿到歐盟會員候選國資格，將烏克蘭更拉近這個經濟區域一步。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 14:50
【歐三巨頭領袖基輔行】德總理：烏克蘭是歐洲大家庭一份子

（台灣英文新聞／國際組　綜合外電報導）德國、法國、義大利國家領袖本周四（16日）訪問烏克蘭，烏克蘭總統親自帶領歐盟主要國家領袖見證遭到俄軍連月無情攻打下，家園滿目瘡痍的景象；三國領袖也傳達「堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯」的訊息。

此前，烏克蘭政府不滿德法義對於烏克蘭有所保留的支持、瞻前顧後。這周，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭爾茨（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）聯袂坐上烏克蘭當局安排的火車前往基輔，羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）則搭乘另一輛列車與3人會合。

皆為北約（NATO）成員國的四國領導人抵達時，基輔市區響起空襲警報聲。

德、法、義、羅馬尼亞領導人接著前往基輔鄰近小鎮伊爾平（Irpin），見證俄軍大量虐殺平民的暴行，領袖們走訪過程中個個面色凝重，畫面都被媒體捕捉下來。

在與烏克蘭總統哲連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤深談後，領袖們不約而同表達堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯，法德承諾更多軍援，配合北大西洋公約組織（NATO）的海空及網路戰等各種支持。德國總理指出，德境內已暫時收留八十萬烏克蘭難民，讓他們有棲身之處，只要烏克蘭有需要，都會持續幫忙。

同一時間，來訪的歐盟領袖們也表達他們支持烏克蘭拿到歐盟會員候選國資格，將烏克蘭更拉近這個經濟區域一步。
烏克蘭
歐盟

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