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台灣推動2050淨零轉型　內政部：統一超商、成大取得近零碳建築

內政部統計，截至今(2022)年5月，全臺綠建築數量已達1萬0,675件，每年約可減少相當於9萬公頃人造林，約3.3個臺北市面積，所吸收的二氧化碳排放量，成為國際間推動綠建築最有成效的國家之一。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 14:43
內政部提供

內政部提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部今(17)日舉辦「第1件近零碳建築授證暨綠建築標章破萬表揚典禮」，次長吳堂安表示，首次取得最高等級的2案近零碳建築，對於推動2050淨零建築轉型，極具示範帶動意義，第一件為便利商店類的統一超商安同門市，另一件為辦公及大型空間類的國立成功大學運璿綠建築科技大樓。

內政部統計，截至今(2022)年5月，全臺綠建築數量已達1萬0,675件，每年約可減少相當於9萬公頃人造林，約3.3個臺北市面積，所吸收的二氧化碳排放量，成為國際間推動綠建築最有成效的國家之一。

吳堂安說明，為配合2050淨零排放目標，內政部自2022年1月1日起，將建築能效依節能成效分為7個等級，其中最高等級為近零碳建築(第1+級)，可達到最高的建築節能效率，而首例取得最高等級的近零碳建築的有2件，第一件為便利商店類的統一超商安同門市，因其自主進行建築耗能評估與改善，落實綠色營運。

另一件為辦公及大型空間類的國立成功大學運璿綠建築科技大樓，其導入各式綠建築設計手法，具有極優異的節能成效，並於2022年獲聯合國入選全球七棟零碳建築之一，成為全球建築物減碳典範。

吳堂安指出，內政部推動淨零建築，由公有建築物帶頭做起，引導民間建築跟進，且隨著企業對環境、社會及公司治理(Environment, Social, Governance, ESG)的日益重視，民間企業紛紛響應政府綠建築政策，已有許多民間案件陸續完成建築能效評估及標示，對於推動綠建築節能具重大貢獻的標竿企業、建築師事務所及專家學者，今日也予以表揚，希望藉由這些示範案例，能帶動更多企業踴躍申請建築能效評估及標示，以激發全民的重視。
內政部
綠建築
淨零排放
綠色營運
減碳

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更新時間 : 2022-06-17 14:54 GMT+08:00

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