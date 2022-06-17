【6/17台灣本土+55187　死亡+154】增17例Omicron BA.4及BA.5境外移入病例　含1名美國小男童

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增55,261例COVID-19確定病例，分別為55,187例本土個案及74例境外移入；另確診個案中新增154例死亡，以及3例青少年或兒童重症。



指揮中心表示，今日新增之55,187例本土病例，為25,821例男性、29,345例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以臺中市(8,323例)最多、緊接著是高雄市(8,248例)、新北市(6,671例)、臺南市(5,465例)、彰化縣(4,316例)、桃園市(4,305例)。



指揮中心指出，今日新增154例本土病例死亡個案，為88例男性、66例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，其中94例年齡超過80歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史，96例未接種3劑 COVID-19疫苗，含55例無疫苗接種史。確診日介於今(2022)年5月7日至6月14日，死亡日期介於5月11日至6月15日。





指揮中心說明，今日新增74例境外移入個案中，為51例男性、23例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自馬來西亞、泰國及美國(各3例)、德國及新加坡(各2例)、阿拉伯聯合大公國、比利時、柬埔寨、法國及英國(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日介於今年4月19日至6月16日。

在6月4日至6月12日之間的境外移入個案中，新增檢出1株Omicron BA.4及16株Omicron BA.5，個案分別為13例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。其中檢出Omicron BA.4個案為自美國移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(6例)、土耳其(2例)、日本、匈牙利、法國、南非、英國、泰國、越南及新加坡移入。

此外，美國BA.5個案中含一例未滿10歲的男童，為無症狀患者、無接種過新冠疫苗、Ct值27，為我國目前年紀最輕的Omicron亞型變異株BA.5境外移入案例。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,190,787例確診，分別為13,685例境外移入、3,177,048例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計4,868例COVID-19死亡病例，其中4,853例本土，個案居住縣市分布以六都最多，分別是新北市1,458例、臺北市802例、臺中市388例、桃園市358例、高雄市352例、臺南市252例；另15例為境外移入。