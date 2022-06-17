「邵博士」14天取EUA 國民黨團：陳時中、吳秀梅下台負責

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北報導）大鑫資訊公司涉嫌進口中製偽劣品冒充美製富樂（Flowflex）快篩，衛服部遭爆知情包庇，批准高達2.4億劑EUA。今（17）日國民黨團再披露，「空殼」邵博士顧問有限公司僅14天取得大鑫EUA，並公然展示與衛福部食藥署交情匪淺，要部長陳時中、署長吳秀梅下台負責。

大鑫富樂快篩案愈演越烈，藍綠委接連踢爆食藥署涉嫌包庇，早知試劑有假冒問題卻未深入調查，濫發EUA，「背後水很深」。調查局則指出，大鑫資訊瞄準富樂試劑在中國有兩條產線，選擇委由大陸杭州艾康生物技術公司產銷的低價「歐規」版，成本每劑僅需0.8美元，並更改標籤進口台灣，意圖瞞天過海、謀取暴利。

國民黨團今日召開記者會指出，大鑫資訊執行長黃南競，實為醫優科技前執行長，今年4月被解職後，拿前東家的申請資訊到賣墨水匣的大鑫資訊故技重施，再度找上「紹博士顧問有限公司」代辦，取得富樂家用版快篩試劑EUA。紹博士實乃資本額僅50萬的空殼公司，卻能短期內輕鬆取得兩張EUA，而食藥署審查無視美國FDA以及艾康公司分別在3月11日以及4月29日分別示警，更在短短10個工作天內通過大鑫EUA，此中貓膩需得說清楚、講明白。

國民黨團總召曾銘宗指出食藥署兩大疑點，其一，醫優科技5月12日聲明指出，有民眾反映富樂假試劑公開販售，並稱已通報衛福部，而衛福部在5月10日核准大鑫EUA，敢問衛福部何時接獲通報？若在10日前為何通過EUA？若在之後為何不撤銷EUA？其二，大鑫資訊公司資本額僅50萬，衛福部卻閉眼一口氣批了2.4億劑，若一劑以100元算，則為2400億。

曾銘宗痛批，在台灣疫情嚴重最需要快篩時，衛福部的怠忽職守濫發EUA，失能失靈有違法之虞，危害全民健康，國民黨要求陳時中、吳秀梅下台負責。

立委費鴻泰指出，兩年來申請快篩EUA廠商於逾30間，其於專案名稱皆不同，唯去年優科技以及今年大鑫資訊公司以相同名稱「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」申請，「食藥署明顯人在放水」。而代辦的邵博士長年做牙醫器材生意，衛福部陳時中牙醫出身、食藥署署長吳秀梅之弟亦為牙醫，費鴻泰質疑「綠油油生意能暢通無阻」。

書記長萬美玲則指出，邵博士公司網頁公然秀關係，自述其醫材顧問經理為「前食藥署審查員」、「了解TFDA的審查流程並與TFDA審查人員建立及維持了良好的關係」，而在362件家用快篩EUA申請，審查通過率僅1成的情形下，邵博士竟能短期內輕鬆取得兩張；更甚者大鑫資訊的申請4月20日送件，短短14天（10個工作日）就可取得。

副書記長洪孟楷質疑，當時鴻海要進口疫苗百般阻擋，如今食藥署怎好意思說「防君子不防小人」？不僅邵博士一人空殼公司，黃南競更有多項偽照文書、妨害電腦使用前科，多案遭法院判決有期徒刑，要求檢調從重量刑。此外他也要求民進黨政府交代涉案層級有多高、多廣。