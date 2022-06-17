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氣候變遷融冰嚴重 尼泊爾被迫遷移聖母峰登山基地

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 12:27
聖母峰基地營（圖／美聯社）

聖母峰基地營（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）隨著大氣中的溫室氣體濃度日漸升高，全球均溫也逐漸上升，對高山冰河構成嚴重的威脅，而由於冰河的消融危機，尼泊爾已開始準備將聖母峰的坤布（Khumbu）登山基地下移至較為安全的區域。

坤布登山基地位於坤布冰河上，跟其他高山冰河一樣，現在都面臨融冰增加、冰河厚度減少的問題，冰河表面出現冰隙、裂縫的情況也開變得更頻繁，而登山者增加不只讓當地煤油、燃氣的使用量大增，人類的排泄物也會加速融冰。

事實上，早在2018年，英國利兹大學（University of Leeds）的研究團隊就已經發現，喜馬拉雅山的冰山每年流失多達950萬立方公尺的水量，而坤布基地附近的冰層更是以每年減少1公尺的速度迅速變薄，比冰河的其他地區快上不少。

研究團隊成員Scott Watson指出，基地附近地形主要由巨石碎屑和較薄的岩層所構成，部分地區則有裸露的冰崖，而冰崖的消融不只讓失去支撐的岩石結構頻繁掉落，也會在冰河表面產生水流，兩者都會對登山者安全造成影響。

觀光部部長Taranath Adhikari告訴BBC，為了確保此區登山觀光業的永續性，在衡量坤布登山基地的現況後，原本大約坐落在海拔5,364公尺的基地將會移至低200公尺至400公尺處、不會終年結冰的新址，搬家作業最快可能會在2024年展開。

不過，如果登山基地下移，登山者要到下一個登山基地的路程就會拉長，中間的不確定性也會增加，因此儘管從尼泊爾攀登的路線仍然最多人使用，從中國境內出發的登山者正在增加當中，未來這會對當地登山產業造成什麼影響，仍有待評估。

更新時間 : 2022-06-17 13:23 GMT+08:00

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