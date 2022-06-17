中南美洲首座台灣研究資源中心　國圖與阿根廷國會圖書館簽署合作協議

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國家圖書館15日首度於阿根廷國會圖書館設立全球第一個「台灣研究資源中心」，雙方各採實體簽約，並透過即時視訊傳輸，分享現場實況並進行互動，阿根廷政商人士、教育界、以及臺灣僑界代表共約120名，見證簽約與揭牌儀式。

國家圖書館館長曾淑賢表示，阿根廷圖書館以「台灣研究資源中心」進行合作，是有鑑於簽約合作的對象是國會圖書館，而該館提供的是對全民各界、廣泛的服務，所以這次國圖除了首次以「台灣研究資源中心」為名稱設置合作據點，另外也同時簽署廣泛性的合作協議；透過兩項協議的簽署，使雙方的合作層面更深更廣，也更多元；阿根廷國會圖書館有許多先進的服務，非常值得借鏡學習。

曾館長引用阿根廷偉大詩人波赫士（Jorge Luis Borges）作品中的文句「如果有天堂，天堂應該是圖書館的模樣」並表示，相信阿根廷國會圖書館正是在為阿根廷打造像天堂一般的圖書館，所以有服務全民的進步理念，也以分齡分眾設施與服務，落實這樣的理念；以一個國會圖書館，推出對全民的多元服務，實在令人欽佩。

曾館長表示，未來提供分享的圖書資源，政府出版品及研究報告，將涵蓋彰顯臺灣各領域成功經驗的圖書資料，包括經濟、農業、科技產業、民主政治等，使有助於國會議員問政、大學及研究機構的研究、以及讀者認識與了解臺灣。

曾館長強調，國會圖書館館長Alejandro Santa同時也身兼拉丁美洲圖書館聯盟主席，將有助於增進國家圖書館與拉丁美洲國家之合作，因此，對於與阿根廷國會圖書館的合作，高度期待。而對於我國駐阿根廷代表處曹立傑大使努力推動此項合作，深表感謝。

阿根廷國會圖書館館長Alejandro Santa館長表示，透過這次合作，其亦將協助國圖與中南美洲國家的圖書館展開合作與交流。

儀式完成，國家圖書館同仁與貴賓向阿根廷現場來賓(左側螢幕)拍手致意。（照片由國圖提供）

阿根廷國會圖書館現代閱覽室，「台灣研究資源中心」位在此區。（照片由國圖提供）