Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

中南美洲首座台灣研究資源中心　國圖與阿根廷國會圖書館簽署合作協議

國圖：雙方透過兩項協議的簽署，使合作層面更深更廣，也更多元；阿根廷國會圖書館有許多先進的服務，非常值得借鏡學習。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 12:18
國圖曾淑賢館長與副館長及同仁手持約本合影。（照片由國圖提供）

國圖曾淑賢館長與副館長及同仁手持約本合影。（照片由國圖提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國家圖書館15日首度於阿根廷國會圖書館設立全球第一個「台灣研究資源中心」，雙方各採實體簽約，並透過即時視訊傳輸，分享現場實況並進行互動，阿根廷政商人士、教育界、以及臺灣僑界代表共約120名，見證簽約與揭牌儀式。

國家圖書館館長曾淑賢表示，阿根廷圖書館以「台灣研究資源中心」進行合作，是有鑑於簽約合作的對象是國會圖書館，而該館提供的是對全民各界、廣泛的服務，所以這次國圖除了首次以「台灣研究資源中心」為名稱設置合作據點，另外也同時簽署廣泛性的合作協議；透過兩項協議的簽署，使雙方的合作層面更深更廣，也更多元；阿根廷國會圖書館有許多先進的服務，非常值得借鏡學習。

曾館長引用阿根廷偉大詩人波赫士（Jorge Luis Borges）作品中的文句「如果有天堂，天堂應該是圖書館的模樣」並表示，相信阿根廷國會圖書館正是在為阿根廷打造像天堂一般的圖書館，所以有服務全民的進步理念，也以分齡分眾設施與服務，落實這樣的理念；以一個國會圖書館，推出對全民的多元服務，實在令人欽佩。

曾館長表示，未來提供分享的圖書資源，政府出版品及研究報告，將涵蓋彰顯臺灣各領域成功經驗的圖書資料，包括經濟、農業、科技產業、民主政治等，使有助於國會議員問政、大學及研究機構的研究、以及讀者認識與了解臺灣。

曾館長強調，國會圖書館館長Alejandro Santa同時也身兼拉丁美洲圖書館聯盟主席，將有助於增進國家圖書館與拉丁美洲國家之合作，因此，對於與阿根廷國會圖書館的合作，高度期待。而對於我國駐阿根廷代表處曹立傑大使努力推動此項合作，深表感謝。

阿根廷國會圖書館館長Alejandro Santa館長表示，透過這次合作，其亦將協助國圖與中南美洲國家的圖書館展開合作與交流。

中南美洲首座台灣研究資源中心　國圖與阿根廷國會圖書館簽署合作協議

儀式完成，國家圖書館同仁與貴賓向阿根廷現場來賓(左側螢幕)拍手致意。（照片由國圖提供）

中南美洲首座台灣研究資源中心　國圖與阿根廷國會圖書館簽署合作協議

阿根廷國會圖書館現代閱覽室，「台灣研究資源中心」位在此區。（照片由國圖提供）
國圖
阿根廷圖書館
台灣研究資源中心
中南美洲

相關新聞

【中南美經貿研討會】 專家看準商機無窮 外交部7月組訪團
【中南美經貿研討會】 專家看準商機無窮 外交部7月組訪團
2022/04/20 18:13
【七海園區揭幕】 蔡英文談蔣經國「保台」立場為人民共識 馬英九讚終結威權
【七海園區揭幕】 蔡英文談蔣經國「保台」立場為人民共識 馬英九讚終結威權
2022/01/22 14:17
解密經國七海文化園區 唯一故居、手寫日記23日曝光
解密經國七海文化園區 唯一故居、手寫日記23日曝光
2022/01/19 18:16
(更新外交部回應）不買中國疫苗對台灣忠誠 瓜地馬拉總統：不能忘恩負義
(更新外交部回應）不買中國疫苗對台灣忠誠 瓜地馬拉總統：不能忘恩負義
2021/06/03 09:46
台灣3級警戒！停課不停學　國圖到你家數位頻道上線　
台灣3級警戒！停課不停學　國圖到你家數位頻道上線　
2021/05/31 12:08

更新時間 : 2022-06-17 13:23 GMT+08:00

最受歡迎

新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
【6/15台灣本土+68939　死亡+143　兒童、青少年重症+5】Omicron變異株BA.4、BA.5增26例　美國、德國為來源國大宗
【6/15台灣本土+68939　死亡+143　兒童、青少年重症+5】Omicron變異株BA.4、BA.5增26例　美國、德國為來源國大宗
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
【6/14台灣本土+66119　死亡+123】2名40多歲男解隔離後死亡
【6/14台灣本土+66119　死亡+123】2名40多歲男解隔離後死亡