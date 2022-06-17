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COVID變異株誰比較難纏？研究：Omicron引發長新冠風險低於Delta

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 11:58
西雅圖COVID患者（圖／美聯社）

西雅圖COVID患者（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著台灣染疫人口增多，對長新冠（long COVID）後遺症的擔憂也隨之加深。英國研究發現，新冠肺炎（COVID-19）變異株Omicron釀成長新冠的風險，較其他病毒株來的低。

自疫情爆發以來，英國政府出資支持的ZOE COVID研究，透過使用者回饋方式追蹤疫。路透報導，倫敦國王學院分析了ZOE COVID資料，發現Omicron引發長新冠的機率，比Delta低20%至50%，依患者年齡及接種疫苗時機不同而有差異。研究16日發表於《刺胳針》（The Lancet）期刊。

此一研究檢視時期為去年12月至今年5月，英國正逢Omicron高峰，56,003名患者中，4.5%出現了長新冠。相較之下，2021年6月至11月，當Delta肆虐英國時，染疫41,361人中，10.8%出現了長新冠。

研究人員表示，至少要接種兩劑疫苗，發生後遺症的情況才會較少。此外，醫療體系也不可大意，就算Omicron導致症狀難癒的機率較低，在感染率高的情況下，出現長新冠的人，也會跟著增多。

長新冠症狀數十種，從疲倦、容易喘到認知功能問題、腦霧都有，嚴重的人難以恢復正常生活，且影響時間從數周到數月不等。根據WHO，約有1至2成的患者會飽受此症所苦，已成了一大公衛生問題，研究人員呼籲，儘管Omicron較不會導致long COVID，也萬萬不可現在就讓相關的醫療服務退場。

至於其他變異株引發長新冠的可能性？此前研究顯示，並無太大差異。

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