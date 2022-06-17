最後三天！基隆潮藝術17件互動裝置　每日限量海味食堂套餐

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2022基隆潮藝術受到疫情影響延後開展，17件藝術裝置自即日起至19日登場。

基隆潮藝術以「未來島航」為命題，串聯漁會正濱大樓、海上美術館及阿根納造船廠，通過在地職人、居民鄰里與藝術團隊彼此動態而有機的交融，共同回溯當地漁港的過往，進而展望基隆海港未來的形貌。

今年以日治時代建築「漁會正濱大樓」為起點，共展出17件藝術裝置，創作者包含陳淑強、程仁珮、黃榮智、Nicolas Da Fonseca等，轉譯基隆特有的樣貌；更特別邀請飲食作家葉怡蘭與盧怡安攜手策劃「海味食堂」，販售每日限量藝術套餐。

目前旅居日本的法國設計師Nicolas Da Fonseca光雕投影《暗光》可見女性漂浮面孔的雕塑，表現出基隆市區及其周邊自然環境的接近性、面海城市的反差，帶觀眾踏上抽象的旅程，穿越時空，在日夜間不同時段探索基隆的不同場域，在黑暗與光明之間，3D光雕投影採用動態質地及視覺效果混合。

陳淑強動力裝置《潮來潮往》參照基隆漁會正濱大樓的中庭構成與歷史脈絡，利用環保回收的廢棄漁網為主體，進行的現地創作。藝術家喜歡使用自然材質從事創作，像是久經海水淘淨的白骨、粗拙的石頭、鏽蝕的鐵塊等，尤其是植物。

AMCP Studio《明日之境》通過 DNA 重組技術再現滅蹤的魚類物種，並將落址基隆的漁會正濱大樓中的「標本室」轉化爲一處虛擬的未來博物館，但討漁業過度捕撈、消費端食物大量浪費、海水增溫全球暖化等危機。

主辦單位表示，展區皆可徒步抵達，步行時間約10至15分鐘，建議參觀動線為永續資料庫→未來考古學→港灣觀測站；其中，位於阿根納造船廠的港灣觀測站，作品夜間表演時間為晚間7時至9時30分。

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《潮來潮往》(圖擷取自官網)



《明日之境》(圖擷取自官網)