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台灣新媒體藝術點亮基隆！搭豪華客船看城市博覽會　夜間亮點裝置搶先看

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 11:08
點亮基隆地標藝術裝置每日動態展演(取擷取官網)

點亮基隆地標藝術裝置每日動態展演(取擷取官網)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2022基隆城市博覽會以城市為展場，台灣多位新媒體藝術家創作一起點亮基隆。

基隆城市博覽會自6月10日至19日登場，分為四大展區：A國門展區B正濱展區C海科展區K沙灣展區，主展館以大會主軸「起點城市」為主題，展現基隆從歷史、文化、自我認同與城市治理等的「起始」與「改變」，設計以金屬材質為主，呼應這個所在的基隆港為貨櫃港與軍事要地，透過鏽蝕的處理，呈現新與舊的反差。

點亮基隆地標！虎仔山的藝術裝置地標由偶得設計及Dosomething Studio操刀，結合新媒體與程式演算視覺，每日18:00至24:00亮起，1分鐘動態展演場次為19:15、19:30、19:45、20:15、20:30、21:15；另外，何理互動位於海洋廣場的藝術裝置《海境》探討「人與海的距離」，透過科技藝術讓觀者穿梭在片片以光構築的浪潮中，感受風的吹拂及海的環繞，每日19:00 起，每 15 分鐘展演1次。

豪華朗機工公共藝術裝置《山海明光》以「船燈、傳燈」創造日出和諧意象的聲光動態公共藝術，象徵著原點、向光航行的船為策展概念，呼應城際轉運站的智慧未來，以710顆漁船燈組合創作出一座具科技創意、精神象徵的裝置藝術，嶄新城市起點風貌。

朱銘的《人間系列》以人間百態為主題，簡單的線條和五官，生動地描繪出人間的多樣性及動態美感，不僅豐富基隆雨都浪漫懷舊意象，也代表著一群準備啟程的人們，作品設置於國門廣場，打開了基隆人與港口的距離，也打開對海洋的想像。

不僅可以夜間看展，也可搭乘期間限定的豪華客船「夏日海洋」，串起基隆港小艇碼頭與超美景點正濱漁港色彩屋間的水路橋梁，帶領遊客從水上欣賞基隆KEELUNG地標、藝術展品、城市山海美景、海派浪漫光雕秀等。

此外，基隆市政府特別邀請冠軍咖啡師團隊攜手合作咖啡機器人智慧手沖咖啡平台，只要參加城市博覽會任一展區拍照上傳並分享，即可免費獲得2022城市博覽會專屬限定的“山”咖啡與“海”咖啡！活動地點為A1 起點城市主展館 (西二倉庫)及A2 時代基隆 基隆聯合事務所 (舊火車站)。

台灣新媒體藝術點亮基隆！搭豪華客船看城市博覽會　夜間亮點裝置搶先看
《海境》(圖擷取自官網)

台灣新媒體藝術點亮基隆！搭豪華客船看城市博覽會　夜間亮點裝置搶先看
《人間系列紳士》(圖擷取自官網)
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豪華朗機工
朱銘

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更新時間 : 2022-06-17 11:52 GMT+08:00

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