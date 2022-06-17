2022臺北國際食品展即將登場　農委會「臺灣館」將設置「農業淨零碳排」主題形象區

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022臺北國際食品展覽會即將於6月22日在台北南港展覽二館舉辦，行政院農委會以「永續‧韌性‧零碳農業」為主題，邀集103家國內優質農產業者共同籌設「臺灣館」，6大展區中還設置「農業淨零碳排」主題形象區，說明國產農產食材在生產過程中如何減少碳排放。

農委會表示，臺灣館以「永續‧韌性‧零碳農業」為主題，分為「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」、「農村好物區」及「TGA農業品牌區」等6大展區，並特別設置「農業淨零碳排」主題形象區，說明國產農產食材在生產過程中如何透過「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」等4大主軸來減少碳排放，讓參觀民眾瞭解如何選購低碳排的農產食品，跟上「綠趨勢」。

農委會說明，今年「臺灣館」將有103家業者，展出各式各樣由產地直送的農、漁、畜新鮮食材，以及多元豐富的創意零食、美味調理食品、精緻農業伴手禮等。為加強拓銷石斑魚產品，水產品區展示多款以外銷為主的石斑魚產品，現場並由臺菜王子黃景龍師傅使用國產石斑魚，烹煮出美味的日本料理，展現臺灣食材的廣泛適用性。

農委會表示，該會致力推動農業生產體系邁向永續、減低碳排放，有感於消費者對於農業生產過程較為陌生，今年在「臺灣館」特別設置「農業淨零碳排」主題形象區，向國內外食品專業買主及消費者介紹我國以「永續」、「韌性」、「零碳」農業體系生產優質農產食品的願景，以及讓消費者知道如何選購環境友善、低碳排放的農產食品，支持臺灣農業生產邁向淨零，共創永續共好的未來。

農委會說明，因為農產品生產、加工及運輸過程的各項碳排放計算非常複雜，國際上也有不同認定標準，但有一些原則是消費者可以掌握的。舉例來說，農產品生產過程中合理施肥，可減少過多的肥料以溫室氣體方式散逸浪費，如果農產品張貼了產銷履歷標章，消費者就可以查詢農民生產過程中施用肥料情形；此外，獲得有機驗證的農產品因為使用有機質肥料，不僅減少散逸溫室氣體，還可以增加土壤碳匯。

農委會指出，2022臺北國際食品展覽會即將於6月22日至25日在南港展覽二館舉辦，其中6月25日開放一般民眾購票參觀，今年「臺灣館」將舉辦「十大人氣商品票選」活動，從今天開始，民眾可上網票選最感興趣的商品，展期結束後將抽出多項好禮，包括智能鍋、烤箱等小家電。

農委會提供

由臺菜王子黃景龍師傅使用國產石斑魚，烹煮出美味的日本料理，展現臺灣食材的廣泛適用性。(農委會提供)

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