讓世界看到台灣小島的自然與人文之美 「麥動金門」6/29線上發表

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應疫情，金門國家公園為讓民眾能如親臨金門旅遊，委託民間廠商費時2年拍攝短片，預計於6月29日上午11時透過金門國家公園臉書粉絲頁舉辦「麥動金門」影片線上發表會，金門國家公園管理處期待疫情結束後，旅客能夠親自走訪這個美麗的小島，享受最美好的旅遊體驗。

金門國家公園管理處表示，當微風吹過，閃耀著金黃色的麥田，刻畫出金色金門的風景，麥動金門的感動，讓來訪的旅人駐足欣賞，感受大地豐收的喜悅與美好。由楊湘文導演操刀製作「麥動金門」影片，歷時2年拍攝，全片片長約15分鐘，以年輕的民宿女孩接待不同的旅人為主題，結合金門各景點、在地產業、在地美食等地方特色資源，展現專屬金門的獨特亮點及活力，希望透過不同旅人的視角，讓更多人能來認識金門、感受金門全新的魅力。

金管處表示，雖然因為疫情關係無法相聚參與實體發表會，但危機就是轉機，我們轉換模式改為線上發表，朝向網路無國界的行銷，藉此傳播至世界各地，讓世界看到金門的自然與人文之美。

「麥動金門」影片將於6月29日上午11時於金門國家公園臉書發表，未來影片將於中山林遊客中心及youtube播放。金管處表示，自2022年7月1日起凡前往中山林遊客中心向解說人員說出通關密語：「我要看麥動金門影片」。並完成觀看者，即可獲得太陽鳥烘焙精品手沖耳掛咖啡1包，活動期間每人限領1包，限量500包，送完為止。

「麥動金門」畫面。(金門國家公園管理處提供)