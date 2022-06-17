（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）繼指揮官陳時中等4名指揮中心官員陸續確診，衛生福利部常務次長石崇良因些微鼻塞，15日也快篩陽性確診。他說，16日開始有發燒、咳嗽等症狀，家人均打完3劑、篩檢皆陰性。

此外農委會主委陳吉仲9日確診COVID-19，原訂完成居家照護後，今天(17日) 陪同總統蔡英文訪視石斑魚產業，但因早上自主快篩仍陽性，決定取消。

衛生福利部常務次長石崇良16日晚表示，因身兼中央流行疫情中心指揮官的衛生福利部長陳時中確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），平常會接觸，所以最近每天都進行快篩。

中央社引述石崇良16日說，前天(14日) 早上快篩還呈現陰性，當天晚上開始有點鼻塞，昨(15日) 上午快篩陽性，並經醫師視訊診療判定為確診，依規定進行確診者居家照護隔離「7+7」。

石崇良表示，他不符合領取抗病毒藥物的條件，因此醫師未開立藥物，目前主要是喉嚨痛、咳嗽和鼻塞，輕微發燒約38度，病況算穩定；家人均打完3劑疫苗，篩檢結果都是陰性。

至於農委會主委陳吉仲9日下午得知家人快篩陽性後，經過快篩以及視訊看診，9日確診COVID-19，後續開始居家照護的7天隔離及7天自主管理，期間也使用視訊、電話處理公務。

陳吉仲原訂今天17日完成居家照護後，要陪同蔡總統至高雄永安區訪視石斑魚業者，但農委會發言人陳淑蓉今天表示，陳吉仲今早再次自主快篩，結果仍呈陽性。

陳淑蓉指出，依照防疫指引，陳吉仲完成7天居家照護即可解隔離，但為求慎重，因此陪同行程將改由農委會副主委黃金城代表出席。

台灣衛福部又一官員確診: 石崇良發燒38度 農委會主委陳吉仲解隔快篩仍陽性•取消陪總統訪視石斑魚業者行程