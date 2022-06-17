駁斥斯國議員訪台為「個人」行程 外交部：公職身份前來

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中廣董事長趙少康14日出示斯洛伐克國會電子郵件，上稱未接獲該國訪台團行程的通知，以此質疑斯國議員此番以「個人身份來台旅遊」。外交部16日晚間澄清，訪團以「公職身分應邀訪台」，並公開該國國會副議長勞倫契克信函。

趙少康日前於臉書發文質疑，斯國國會官網查無訪台團行程，以電子郵件向國會確認，官方回覆「訪問團非由國會組織，國會也未被告知這項行程」。他質疑，此番議員是「個人身分」來訪，又模仿立委打架「醜化我國的立法院」，痛批外交部「慷台灣納稅人之慨，浪費公帑又丟人現眼」，要求交代相關經費由誰負責。

趙少康去函斯洛伐克國會。（圖／趙少康提供）

斯洛伐克國會回函。（圖／趙少康提供）

模仿立院打架的其中一位斯國國會議員齊阿克（Miroslav Ziak）日前接受台媒《風傳媒》訪問，澄清團員皆以「公職身分」應邀來訪。

外交部也於16日晚間提出，斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）於6月15日致函台灣駐斯洛伐克代表李南陽大使，除感謝我國政府的邀請外，也特別強調，本次確以「斯洛伐克國會副議長、斯洛伐克國會議員的身分」來訪，目的為見證台灣社會的多樣性、成熟的民主制度與經濟發展。

勞倫契克於信中強調，此行訪問至為成功，訪問團成員深深感謝，因此特別致函向台灣政府與人民申致由衷謝忱；另特別強調，台斯兩國同為民主國家，國會議員可自由接受外國政府邀訪，此行以斯國國會副議長及國會議員的身分來訪，希望基於斯國人民的利益深入瞭解我國政經發展，共同致力深化台斯互利合作關係。

外交部進一步指出，勞倫契克另致函立法院「台斯國會聯誼會會長」許智傑委員，除感謝熱誠接待外，也特別說明，若干團員在立法院的行為絕無不敬之意，因此不應被扭曲利用以免損及台斯雙邊友好利益。勞倫契克也歡迎我國立法院「台斯國會聯誼會」成員回訪，盼能透過國會互訪強化兩國友誼之橋，攜手共創自由民主繁榮未來。

外交部表示，對於勞倫契克副議長及斯洛伐克國會議員在疫情期間遠道來訪，以具體行動展現對台灣的堅定支持，外交部表達肯定與感謝，並將持續協助我國立法委員進行國會外交，深化台斯交流與友好夥伴關係。

外交部也再度呼籲國內各界，外交不分黨派、沒有藍綠之別；在我國國際處境艱難、境外敵對勢力持續文攻武嚇之際，全民更應團結一心，共同支持外交工作及國際友我力量。

勞倫契克副議長致李南陽大使函影本。(圖／外交部提供）