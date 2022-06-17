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台灣秘境成靈感！巨型裝置「寶島隨身聽」現身雲林　高鐵推古道健行假期兩人成行

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 10:04
大自然的奇景透過巨型光體藝術裝置，瞬間穿梭來到高鐵雲林站。（圖/主辦單位）

大自然的奇景透過巨型光體藝術裝置，瞬間穿梭來到高鐵雲林站。（圖/主辦單位）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣高鐵公司與國藝會二度攜手打造的「台灣高鐵藝術計畫」，延續「與藝術不期而遇」的核心概念，邀請藝術家陳怡潔與柯智豪操刀「寶島隨身聽」藝術裝置。

「寶島隨身聽」自4月19日正式啟動後，首推計畫專屬紀念車票與改編自布農族的世界級文化資產《獵前祭槍歌》車廂廣播提示音，引領乘客在搭乘過程中與數位平台上，聆賞全新的廣播提示旋律、計畫主題曲《慢慢快活》，以及《寶島隨身聽——線上說唱會》Podcast節目等。

自 6月16日起，藝術團隊把高鐵站體化身為親切可及的美術館，將歷時兩年透過古道生態踏查計畫所醞釀出的影像作品《森態光景》，巨型裝置藝術度現身於高鐵雲林站，並宣告雲林、彰化、苗栗三站。除了化身為巨大的隨身聽放送計畫主題曲《慢慢快活》之外，也將上映長達24分鐘的作品《森態光景》，透過超現實3D裸視動態影像呈現出藝術團隊深入古道秘境。

光體採集的靈感來自2018年，陳怡潔前往日本霧島藝術之森美術館駐村時，居住在美術館附近營區的小木屋，在深山裡方圓百里只有一盞燈。某天夜裡，她回到小木屋打開燈，昆蟲開始聚集而來，駐足於落地窗的紗窗上，讓她近距離觀察到許多昆蟲的細節並深受震撼，進而嘗試將這種獨特的光體採集手法。然而，在山中進行光體採集，並不如想像中簡單，短短幾分鐘的影像，其實是創作團隊累積近兩年的採集成果。

陳怡潔表示，「寶島隨身聽」的展演裝置運用夜觀的方式，透過光進行取樣，在不需要觸碰或捕捉昆蟲的情況下，讓它們被巨型光幕吸引主動而來。

台灣秘境成靈感！巨型裝置「寶島隨身聽」現身雲林　高鐵推古道健行假期兩人成行
在車站大廳中央，300公分高的裝置展示藝術家以微觀視角巨大化其所採集到的昆蟲影像，透過當代影像科技在昆蟲身上華麗的紋理之間，窺探其如何與大自然相應而生的形貌。(圖/主辦單位)

柯智豪特別邀請到以布農語創作的歌手王宏恩、以台語創作的荒山亮，以及以客語創作的羅文裕三位音樂人共同打造主題曲《慢慢快活》，王宏恩將《獵前祭槍歌》的元素穿插其中，讓主題曲包含了布農族的吟唱方式，再加上羅文裕客家山歌式的回應，以及荒山亮的台語曲調，讓高鐵軸線上的三種語言文化，渾然天成合而為一。

這次「寶島隨身聽」藝術計畫，在眾森自然工作室的協力下，與陳怡潔及創作團隊深入雲林龍過脈森林步道、彰化十八彎古道，以及苗栗鳴鳳古道進行踏查，並在這些先人為生活走出來的道路上，細細體會這些城市過往的文化脈絡。

台灣高鐵公司即日起也針對雲林龍過脈森林步道、彰化十八彎古道及苗栗鳴鳳古道，推出「高鐵假期——藝術古道之旅」旅遊產品，大眾將有機會聆聽眾森自然工作室的導覽解說，體驗生態豐富的美好，兩人即可輕鬆成行。

寶島隨身聽 藝術裝置展演資訊

高鐵雲林站 6/16—7/17
高鐵彰化站 7/24—8/28
高鐵苗栗站 9/04—10/12

寶島隨身聽 官方社群連結入口: https://linktr.ee/THSRArtproject
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健行

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更新時間 : 2022-06-17 10:20 GMT+08:00

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