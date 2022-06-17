台灣淨零行動聯盟頒臺灣版標章 15個企業機構獲綠級認證

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由台灣永續能源研究基金會(TAISE)與各大企業機構共同發起TANZE台灣淨零行動聯盟，首次在台北舉辦「淨零標章頒證典禮暨分享會」並頒發首批經確證通過、獲頒「綠級」標章企業和機構計15家。

台灣永續能源研究基金會表示，TANZE台灣淨零行動聯盟是由該基金會與各大企業機構共同發起，透過推動企業組織自願申請《淨零標章》認證之倡議，經由「承諾」及「達成」兩階段方式，推廣淨零行動，號召組織之總部及辦公室率先推動於2030年以前、組織之生產與服務據點於2050年以前，達成淨零排放（Net Zero）目標。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，獲頒「綠級」淨零標章共15家企業及機構橫跨製造業、服務業、金融業，以及驗證機構、非營利組織，都是各行業的翹楚，不僅在過往的企業永續與CSR/ESG表現優異，而且對人類社會的永續發展充分地發揮了使命感。在面對地球、台灣最大的挑戰，氣候變遷所造成的危機，毫不退縮並積極採取行動，致力達成 2050年淨零排放，矢志一同推動落實淨零目標。

簡又新提到，《淨零標章》是由台灣相關領域教授、產業界上最傑出極具專業的人士，依照科學方法及審查程序、用最嚴謹的態度進行審核，這不是一件容易的工作，並規範每家機構每年都需要請第三方查驗機構進行查驗，淨零是非常困難的計畫，其難度超乎登月計畫，這樣的工作不是僅邀請科學菁英就可以完成，而是要全國人民及公私部門上下齊心才可能完成。淨零標章促使企業展現決心，這將會是非常重要的里程碑，協助台灣成為邁向淨零目標的先行者，跟外界宣示我們的努力，在全世界有能見度，也讓大家看到台灣的決心，相當值得喝采及讚賞，同時並要對全體審議委員的辛勞致上由衷謝忱。

簡又新說，為了愛地球、愛台灣，也為了企業的永續經營，獲得綠級標章的認證將啟發各界的使命感，尤其《淨零標章》係經公司董事會、董事長等最高管理階層承諾，相信透過逐步落實、在2050年大家會看到承諾與努力的成果。要達到2050年淨零目標絕非你我個人的努力就可以完成，而是需要大家全體共同打拼、甚至與全球各國通力合作才完成這項異常艱鉅的工作，千里之行始於足下，讓大家從今天開始邁向新的里程碑。

環保署副署長沈志修指出，國發會今年3月底宣布我國淨零路徑及策略，清楚宣示透過能源、產業、生活及社會4大轉型策略，以及科技研發與氣候法治兩大治理基礎，加速協助淨零轉型。金管會為協助企業及早因應訂定其減碳目標，亦於今年3月宣布正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，2023年起，百餘家資本額百億以上的上市櫃及40餘家鋼鐵、水泥業必須在年報揭露個體公司碳盤查結果，且要求全體上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前完成溫室氣體盤查之查證。

環保署已於日前公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，提供不同需求者瞭解盤查及執行方法，掌握自身排放情形，並可作為企業進行溫室氣體減量的依循，過去的版本針對大型排放源，如今新版指引則增加了對中小企業自行展開盤查的協助。為因應更大量、更多元的查證需求，此次溫管法修法已對於應盤查對象、查驗機構規劃採「分級管理」，預計完成溫管法修法並接續訂定子法後，就能有國內查證機構上路為企業服務，提供企業瞭解自身碳排放來源，擬定減量對策。