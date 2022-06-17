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台灣淨零行動聯盟頒臺灣版標章 15個企業機構獲綠級認證

TANZE台灣淨零行動聯盟是由台灣永續能源研究基金會與各大企業機構共同發起，透過推動企業組織自願申請《淨零標章》認證之倡議，經由「承諾」及「達成」兩階段方式，推廣淨零行動

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 09:29
照片來源：台灣永續能源研究基金會提供

照片來源：台灣永續能源研究基金會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由台灣永續能源研究基金會(TAISE)與各大企業機構共同發起TANZE台灣淨零行動聯盟，首次在台北舉辦「淨零標章頒證典禮暨分享會」並頒發首批經確證通過、獲頒「綠級」標章企業和機構計15家。

台灣永續能源研究基金會表示，TANZE台灣淨零行動聯盟是由該基金會與各大企業機構共同發起，透過推動企業組織自願申請《淨零標章》認證之倡議，經由「承諾」及「達成」兩階段方式，推廣淨零行動，號召組織之總部及辦公室率先推動於2030年以前、組織之生產與服務據點於2050年以前，達成淨零排放（Net Zero）目標。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，獲頒「綠級」淨零標章共15家企業及機構橫跨製造業、服務業、金融業，以及驗證機構、非營利組織，都是各行業的翹楚，不僅在過往的企業永續與CSR/ESG表現優異，而且對人類社會的永續發展充分地發揮了使命感。在面對地球、台灣最大的挑戰，氣候變遷所造成的危機，毫不退縮並積極採取行動，致力達成 2050年淨零排放，矢志一同推動落實淨零目標。

簡又新提到，《淨零標章》是由台灣相關領域教授、產業界上最傑出極具專業的人士，依照科學方法及審查程序、用最嚴謹的態度進行審核，這不是一件容易的工作，並規範每家機構每年都需要請第三方查驗機構進行查驗，淨零是非常困難的計畫，其難度超乎登月計畫，這樣的工作不是僅邀請科學菁英就可以完成，而是要全國人民及公私部門上下齊心才可能完成。淨零標章促使企業展現決心，這將會是非常重要的里程碑，協助台灣成為邁向淨零目標的先行者，跟外界宣示我們的努力，在全世界有能見度，也讓大家看到台灣的決心，相當值得喝采及讚賞，同時並要對全體審議委員的辛勞致上由衷謝忱。

簡又新說，為了愛地球、愛台灣，也為了企業的永續經營，獲得綠級標章的認證將啟發各界的使命感，尤其《淨零標章》係經公司董事會、董事長等最高管理階層承諾，相信透過逐步落實、在2050年大家會看到承諾與努力的成果。要達到2050年淨零目標絕非你我個人的努力就可以完成，而是需要大家全體共同打拼、甚至與全球各國通力合作才完成這項異常艱鉅的工作，千里之行始於足下，讓大家從今天開始邁向新的里程碑。

環保署副署長沈志修指出，國發會今年3月底宣布我國淨零路徑及策略，清楚宣示透過能源、產業、生活及社會4大轉型策略，以及科技研發與氣候法治兩大治理基礎，加速協助淨零轉型。金管會為協助企業及早因應訂定其減碳目標，亦於今年3月宣布正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，2023年起，百餘家資本額百億以上的上市櫃及40餘家鋼鐵、水泥業必須在年報揭露個體公司碳盤查結果，且要求全體上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前完成溫室氣體盤查之查證。

環保署已於日前公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，提供不同需求者瞭解盤查及執行方法，掌握自身排放情形，並可作為企業進行溫室氣體減量的依循，過去的版本針對大型排放源，如今新版指引則增加了對中小企業自行展開盤查的協助。為因應更大量、更多元的查證需求，此次溫管法修法已對於應盤查對象、查驗機構規劃採「分級管理」，預計完成溫管法修法並接續訂定子法後，就能有國內查證機構上路為企業服務，提供企業瞭解自身碳排放來源，擬定減量對策。
台灣永續能源研究基金會
台灣淨零行動聯盟
淨零排放

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