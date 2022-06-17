經濟衰退疑慮升高•美股16日全面收低　台股17日早盤大跌224點•破前波低點15616

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股16日重挫，道瓊工業指數大跌741.46點，跌破3萬點關卡，跌幅2.42%，費城半導體指數更慘跌6.24%。法人開盤前即表示，台股不排除可能回測前波低點15616點。

一如預期，台股今天(17日) 同步走低，早盤大跌逾224.08點，跌破前波低點15616，最低為15614.53。

根據中央社，台股早盤跌破5月12日的低點15616.68點，創近13個月來新低。

其中台積電股價一度失守新台幣500元大關，達499元，創18個月新低。聯發科、鴻海、矽力-KY、信驊等權值、高價股同步下挫。亞德客-KY股價跌破1000元大關，台股剩7千金。

電子類股指數下跌逾1.6%，金融類股指數下跌超過1%。傳統產業股也普遍滑落，玻璃及橡膠類股指數下跌逾1%，電纜股表現相對強勁。

台股昨(16日)早盤漲逾200點，盤中賣壓湧現，終場以15838.61點作收，萬六關卡得而復失，高低震盪達370點；法人即分析，市場對短期經濟基本面仍有疑慮，若美股續跌，台股恐將再回測15616點支撐。

美股16日一蹶不振，道瓊指數大跌741點，去年1月以來首度收在3萬點以下。聯準會15日升息3碼對抗通膨後，多國央行跟進，投資人擔心經濟恐陷入衰退，股市賣壓隨之加重。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）15日示意升息3碼（0.75個百分點）不會成為常態後，投資人稍微安心，有助美股止住連5黑跌勢。但投資人信心脆弱，樂觀氣氛迅速消退，股市殺盤再現。

道瓊指數下跌741.46點，跌幅2.42%，收在29927.07點；

標準普爾指數下跌123.22點，跌幅3.25%；

那斯達克指數下跌453.05點，跌幅4.08%；

費城半導體指數下挫170.69點，跌幅6.24%。

道瓊指數與標普500指數7個交易日來第6度收黑，雙雙收在2020年12月以來最低點。

國內外產業訊息方面，央行調升政策利率半碼，同時調升新台幣存款準備率1碼。

台積電北美技術論壇今天(17日) 登場，台積電首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程，預計於2025年量產。

智邦計劃擴大亞太地區布局，越南設廠是首選；內部以加快訂單去化、提升生產效率、降低庫存水位為當前營運重點。

宏達電將於6月28日舉行「VIVERSE媒體分享會」，邀請函圖片中以手機外型輪廓作為主體，市場推估，宏達電將睽違一年半推出新手機，並與其元宇宙生態系整合。

法人表示，台股整體籌碼面略為保守，短線並不樂觀，尤其在經濟衰退疑慮升高，美股重挫下，不排除可能回測前波低點15616點。

2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後，聯準會與美國政府分別以強大貨幣與財政刺激支撐經濟，股市行情大好。道瓊指數當年11月首度衝破3萬點大關，與疫情爆發後陷入的谷底相比漲約60%，之後持續上攻，今年1月初站上歷史高點。

3萬點大關不帶有技術指標意義，但突破或失守這些整數關卡往往對投資人產生心理影響。

美股16日跌勢廣泛，標普500指數11大類股全面走低，能源股大跌5.6%，表現敬陪末座。

科技權值股也一片慘綠，與15日大異其趣。臉書（Facebook）母公司Meta股價大跌5%，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）及影音串流一哥Netflix跌幅都超過3.7%。

費城半導體指數狂瀉6.24%，30檔成分股全軍覆沒，跌幅都達2.9%以上。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4.6%，超微（AMD）與高通（Qualcomm）跌幅分別達8.1%、7.8%。

社群媒體推特（Twitter）股價下挫1.7%。電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）16日在推特內部會議向員工談及完成收購後是否會裁員等議題。特斯拉因成本攀升調漲部分車款售價，股價跌逾8.5%。

美股年初站上歷史高點後遭遇亂流，通貨膨脹居高不下、利率走升、企業獲利警訊連連、經濟成長漸失勁道，促使大批投資人賣股套現，股市過去兩年大好時光不再。道瓊指數與標普500指數年初以來分別跌逾17%、23%，那斯達克指數同期跌幅直逼32%。

本週稍早，標普500指數從前波高點累計回檔超過20%，確認熊市（空頭市場）從1月3日創歷史收盤新高當天展開。道瓊指數1月4日攻上歷史收盤高點後回檔18.7%，熊市近在眼前。

為壓制處在40年高點的通膨，聯準會今年已3度升息，15日一口氣升息3碼，為1994年以來最大升幅，官員預期今年剩餘4次決策會議將繼續積極調升利率。

COVID-19疫情期間全球供需失衡，通膨為患。除聯準會外，多國中央銀行也積極緊縮貨幣政策，壓抑內部需求。

英國央行連5度決議升息，瑞士央行15年來首度升息，台灣央行也以升息半碼跟上政策緊縮腳步。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾15日強調，聯準會沒有嘗試製造經濟衰退，但坦言拉低通膨之餘避免經濟衰退的「軟著陸」愈來愈困難。富國銀行（Wells Fargo）分析師預期經濟陷入衰退的機率高於50%。

16日公布的經濟數據顯示美國經濟活動急遽降溫。

受房貸利率竄升影響，美國5月新屋開工銳減14.4%，降至2020年4月以來最低點。費城聯邦準備銀行6月製造業指數為-3.3，2020年5月以來景氣首度收縮。上週全美22.9萬人初次申請失業給付，接近5個月高點。

中央社引述台新投顧副總經理黃文清昨(16日) 受訪時表示，台股先前下跌幅度有限，16日反彈修正幅度因而相對較少，且美國加速升息步調，市場產生疑慮，停下腳步觀望景氣變化，為台股帶來壓力，預料後續可能會回測前波低點15616點。

法人認為，台股成交量持續偏低，顯示市場對升息的不確定性充滿疑慮，雖然鮑爾說升息不會是常態，但美國通膨情況仍嚴峻，且11月有國會大選，在此之前美國政府勢必要解決通膨問題，導致投資人選擇觀望。

除了升息因素外，法人提到，市場對基本面的疑慮也正在提高。據世界銀行發布最新一期「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告，預測今年全球經濟成長將放緩至2.9%，比1月的預測大幅下修1.2個百分點。

法人認為，接下來預估企業獲利下修幅度可能將達20至30%，造成股價走低。長期來看，股市要等第2季財報公布完畢後，才有機會迎來利空出盡。

操作面上，黃文清認為，可以就半導體、設備、材料、電動車等相關族群進行布局；而國內央行16日宣布升息半碼，也可觀察以銀行為主的金控或金融股。但整體而言，建議分批逢低布局。