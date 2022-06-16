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台灣中央銀行升息　優惠房貸、青安房貸利率減半碼至年底

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/16 20:46
央行今（16）日決議升息半碼，牽動房貸利率上升。

央行今（16）日決議升息半碼，牽動房貸利率上升。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）央行今（16）日決議升息半碼，牽動房貸利率上升。不過，為減輕購屋族群負擔，財政部表示，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止。在內政部住宅基金方面，內政部表示，目前補貼中的17項政策性優惠房貸，維持3月23日補貼措施，減少半碼到今年底。

中央社引述財政部說法，「青年安心成家購屋優惠貸款」由台灣銀行等8家公股銀行，以自有資金辦理，並以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達新臺幣500萬元機動利率為基準利率，加碼計息。

財政部指出，今年3月17日央行調升利率1碼，但為減輕民眾購屋成家資金負擔，協調各公股銀行，讓青安貸款基準利率僅調升半碼，相關成本由公股銀行自行吸收，至下次基準利率調升止。

財政部表示，為兼顧這次中央銀行升息的貨幣政策目標，及減輕民眾房貸款資金壓力，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止，但於上述期間轉貸的借款人不適用。

也就是說，只要中華郵政儲金利率不調整，搭配青安房貸利率減少半碼優惠，一段式機動利率為1.525%，將有望成為首購房貸最低樓地板利率。

至於在內政部住宅基金方面，內政部為協助各類購屋、修繕貸款利息補貼民眾安家，內政部住宅基金目前補貼中的各項政策性優惠房貸，維持3月23日補貼措施，減少半碼到今年底。

內政部指出，各項貸款包括：一、台灣省輔助人民自購國民住宅貸款；二、輔助原住民建購、修繕住宅貸款；三、鄉村地區住宅修繕及興建貸款；四、中央公教人員購置住宅貸款；五、青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款；六、4000億元優惠購屋專案貸款；七、1兆8000億元優惠購屋專案貸款。

內政部說，八、莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款；九、0206台南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款；十、輔助勞工建購住宅貸款；十一、林肯大郡全毀受災戶購宅貸款；十二、危老重建住宅貸款；十三、「整合住宅補貼資源實施方案」之購置修繕住宅貸款。

內政部表示，另外還有十四、國民住宅貸款（基金債權）；十五、國軍官兵住宅貸款（基金債權）；十六、公教住宅貸款（基金債權）；十七、勞工住宅貸款（基金債權）。
房貸
央行升息

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