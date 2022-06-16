跟進美國FED　台灣中央銀行升息半碼　6/17起實施

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中央銀行今（16）日舉行第2季理監事聯席會議，宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），利率連2升，並在明（17）日起實施。另外，下修今年經濟成長率至3.75%、物價年增率上修至2.83%。

為打擊通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，央行今天也再次跟進升息腳步。

央行今天宣布升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別調整為1.5%、1.875%及3.75%，自6月17日起實施。

此外，央行也調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，自7月1日起實施。

至於房市管制措施，央行表示，自2020年12月以來，已經4度調整選擇性信用管制措施，實施至今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行授信風險控管。隨著政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，加上受疫情影響，今年以來房市交易趨緩，近月全國及六都建物買賣移轉棟數年增率轉呈負值。

央行今年3月預估2022年全年經濟成長率為4.05%，全年消費者物價指數（CPI）年增率、核心CPI分別為2.37%與1.93%；不過，考量國內疫情升溫，影響內需產業復甦，央行今天把2022年全年經濟成長率下修到3.75%，全年CPI年增率上修到2.83%，核心CPI上修到2.42%。