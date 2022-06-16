【是嗑了什麼？】 泰國大麻養雞 肉質更好、雞更健康

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）泰國上週成為亞洲首個大麻合法化的國家，而藥用大麻更是早就廣泛應用，一家獲得種植許可的農場，眼看著成堆的多餘大麻葉，不知如何處理，便靈機一動，摻入飼料餵雞，不料竟發現了驚人功效。吃大麻的雞，不僅少了常見禽疾病，連肉質都美味許多。

衛報報導，位於南邦（Lampang）的Peth Lanna有機農場，與清邁大學攜手合作，去年1月對1千隻雞進行試驗，將大麻摻入飼料或水加以餵養，再檢視雞隻的生長情況、耐病性，以及肉質與雞蛋品質。

受試雞分別攝取了不同份量與形式的大麻，有的吃混著碎大麻葉的飼料，有的則喝煮過的大麻葉水。由於份量不高，大麻雞並未出現「太嗨」的異常行為。更令人振奮的是，吃了大麻後，禽傳染性支氣管炎（avian bronchitis）病例少了，肉質也更佳。所謂肉質是以蛋白質、脂肪與濕潤度的組成及嫩度加以評判。

在泰國傳統文化中，大麻本就有入藥或者作為食物添加物之作法，陸續開放以來，標榜大麻的食品、飲品與療法更是如雨後春筍般冒出，官方則期能藉此振興農業與觀光。

目前尚不清楚大麻怎能成為養雞利器，專家認為可能是其生物活性物質提振了雞隻腸道健康，加強免疫力，從而帶來這諸多好處。研究人員打算進行第二次實驗，提高大麻萃取物劑量，研究攝取濃度對於雞隻染疫率與死亡率之間的關聯，或有望取代養雞常用抗生素。

對業者而言，目前飼養大麻雞的障礙在於成本過高。不過，隨著大麻合法化，產量增高，假以時日或可投入大規模使用。對消費者而言，大麻雞聽起來很新鮮，吃起來也可口，但價錢肯定不會太親民。泰國雞一公斤要價60泰銖（新台幣51元），但用大麻照養的雞，價錢可是得翻倍。

至於吃了會不會太亢奮？消費者無須太擔憂，受試雞的肉與蛋，皆無大麻素殘留。