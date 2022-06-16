力挺臺北富邦勇士挑戰連霸！北富銀祭2%活儲號召卡友為球隊集氣

每年5-6月是國內外職業籃球季後賽打得最火熱的階段，國內職籃 P. LEAGUE+季後賽正如火如荼進行中，上屆冠軍臺北富邦勇士隊 順利取得總冠軍賽門票，北富銀特別號召卡友為富邦勇士隊加油， 預祝富邦勇士隊能成功摘下二連霸冠軍。

近年來，國內職業籃球蓬勃發展，隨著去年P. LEAGUE+經營成功，今年又新增了兩支球隊， 可明確感受邁入後疫情時代，國內籃球熱潮逐漸升溫的趨勢。

北富銀 於去年底發行台北富邦勇士簽帳金融卡(簡稱勇士簽帳金融卡)， 是國內目前唯一的職籃球隊簽帳金融卡， 其卡面是以火焱藍特別版球衣樣式設計，具備濃厚的籃球元素， 值得球迷珍藏。且由於富邦勇士隊是P. LEAGUE+的超人氣球隊，深受年輕球迷喜愛，也帶動勇士簽帳 金融卡持卡量持續成長，自推出以來持卡人數平均每月成長超過20 %；而在整體持卡人中，超過5成是30歲以下族群，且有高達6成 的客戶刷卡消費用於休閒娛樂及餐飲消費， 顯示勇士簽帳金融卡客戶年輕、活力且注重生活娛樂的一面。

為了歡慶富邦勇士隊打進總冠軍賽，北富銀更推出一連串優惠活動。 即日起至6月底，新開立富邦數位帳戶並完成指定任務二選一， 包括完成投資風險偏好問卷， 或是以簽帳金融卡綁定指定行動支付並消費一筆， 可於任務完成次月起享有新台幣5萬元內活儲優惠年利率2%， 利率優惠期間至2022年底；由於2%優惠活儲好評不斷， 因此北富銀也將延長活動期間至今年底、利率優惠期間至2023年 中，並自今年7月起，除了前述兩項指定任務之外， 納入新開立數位帳戶約定為證券交割帳戶， 讓指定任務擴增為三選一，取得活儲優惠資格更容易。

此外，台北富邦勇士簽帳金融卡「首刷滿額禮上加禮」活動同步好評 再延長，7月底前線上開立數位帳戶並申辦勇士簽帳金融卡，開卡6 0天內綁定指定行動支付，首刷一筆達100元限量贈送麥當勞豬肉 滿福堡乙份，刷卡三筆且累積金額達1,500元限量加贈麥當勞超 值全餐乙組。

北富銀亦不定期針對勇士簽帳金融卡推出相關優惠，例如6月底前刷 卡繳綜所稅，並於繳稅期間綁定指定行動支付任刷3筆，享繳稅稅額 0.3%回饋，每戶最高回饋200元；7月底前， 首次綁定指定行動支付刷一般消費可享10%現金回饋， 每戶回饋上限50元(限量)；8月底前，透過專屬網站刷卡預訂A goda全球飯店並全額付款成功，可享8%優惠；12月底前， 每周三於淘寶購物刷卡消費，即可享免3%支付手續費優惠券(限量 )，豐富多元的回饋牢牢抓住用戶的心。

北富銀表示，籃球和棒球是國內備受歡迎的兩種球類運動， 富邦集團傾力培植籃球及棒球職業球隊，期望為國內運動正向發展起 帶頭作用。北富銀也積極結合這股運動風潮， 陸續推出瑞湖勇士分行及新莊悍將分行， 並發行悍將簽帳金融卡和勇士簽帳金融卡， 透過線上線下全方位整合，為大眾帶來別具特色的金融體驗。