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美國FDA專家支持5歲以下幼兒打疫苗　最快6/20開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/16 17:37
美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的專家小組15日一致建議5歲以下孩童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。（圖／美聯社）

美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的專家小組15日一致建議5歲以下孩童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的專家小組15日一致建議5歲以下幼兒接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。FDA 專家委員會成員表示，對年僅6個月的嬰兒來說，莫德納和BNT疫苗皆安全且具保護力，發燒、疲勞等副作用情況也比大人輕微。

美聯社報導，在美國和多數其他國家，5歲以下幼兒是唯一尚未獲准接種COVID-19疫苗的年齡族群。FDA專家委員會成員、密蘇里州堪薩斯市的兒童醫院醫師Jay Portnoy表示，對於許多父母來說，都急切的希望藉由疫苗來保護孩子免於染疫。

FDA科學家Peter Marks說，在Omicron疫情期間，幼兒住院人數暴增，且已造成442名4歲以下幼兒因染疫而死亡，遠高於嚴重流感季節的死亡人數。

他還說，我們必須正視這個問題，因為每一個孩子過世代表著又多了個破碎家庭。

目前輝瑞正申請批准為6個月至4歲幼兒注射3劑疫苗，每1劑的劑量為3微克（成人的十分之一）。根據輝瑞早前提交的數據顯示，完整施打3劑疫苗的保護力可達8成，但該研究是基於10個有症狀的COVID-19病例所做的，當受測者人數變多後，數據可能隨之變化。

而莫德納則要求批准為6個月至5歲幼兒注射2劑，每1劑的劑量為25微克（成人的四分之一）。根據臨床研究顯示，2劑疫苗足以降低染疫後轉重症的機率，但在預防感染輕症的保護力僅有4成至5成左右。

在美國FDA專家小組建議幼兒接種這2種疫苗後，接下來將交由美國疾病管制暨預防中心（CDC）做出最終決定。如果CDC批准後，預料最快可在6月20或21日開打。
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