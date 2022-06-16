Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

「金山漫遊」搶好康　新北市國旅振興首發啟動

By 台灣英文新聞
2022/06/16 17:30
金山驛站 (圖/新北市農業局) 

金山驛站 (圖/新北市農業局) 

新北市北海旅遊品牌「金山漫遊」搭配國旅首波亮相，由農業創生團隊「北海創生青年論壇」發起並推動，搶先全台成為第一個推出國旅振興遊程的創生團隊，推出「來去北海岸住一晚超殺999」專案，也是新北市第一個推出的暑期國旅振興遊程。新北市長侯友宜今日出席品牌商業模式啟用活動，見證在地力量挺國旅，歡迎大家搶好康就趁現在，以實際行動支持地方產業永續發展。

北海岸有豐富的農漁特產及充滿魅力的生態與景觀，鄰近雙北市市中心車程1小時內即可抵達，是暑期熱門的旅遊地點。金山在地農業創生團隊藉由持續舉辦論壇的方式，逐漸凝聚地方共識，並在110年整合把地方資源整合，透過食、湯、宿、遊、購、行等六大面向，結合金山在地農業、餐飲、旅宿、產品、交通、體驗、文化等，推出旅遊品牌「金山漫遊」，導入旅遊通路，發展共創商業模式，同時也發展出「金山Way便當」、「職人體驗學苑」及「金山好物集」等子品牌。其據點更成為社會支持系統，支持青年返鄉，目前基地已有文化大學團隊進駐，成立「浪金山」品牌。

金山漫遊營運長賴家華表示，團隊的據點「金山漫遊營運基地」目前是做為職人體驗學苑展示空間及教室，串聯當地特色體驗遊程及農產好物，推動農創深度旅遊產業鏈。市長侯友宜更在現場體驗學苑教室推出DIY活動，製作起傳統米食紅龜粿，感受地方農遊魅力。

市長侯友宜表示，「金山漫遊」品牌是在地創生力量的凝聚，進而推動的商業運轉模式，也是搶先全台第一個推出國旅振興遊程的創生團隊，推出「來去北海岸住一晚超殺999」，可以入住溫泉spa會館一次玩遍青春山海線的三芝、石門與金山3個地區，體驗深度農遊樂趣，邀請大家暑假期間可以攜家帶眷至北海岸感受在地獨特魅力。

新北市農業局表示，市府自108年起推動農業創生，跨域導入設計及業界資源，持續協助農業創生團隊發展事業及產業，並提供各項行政資源，促進學校與在地團隊合作。新北首波國旅專案「來去北海岸住一晚超殺999」配合國旅方案接受機關、公司、行號、社團等團體報名，7月15日起成行，報名窗口0953-256266 賴先生或成長旅行社(02)2500-6061許小姐，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。
金山漫遊
新北市
侯友宜
國旅
振興
來去北海岸
住一晚

相關新聞

新北市疫情緩退！PCR確診不到2成 社篩站退場、病房降載
新北市疫情緩退！PCR確診不到2成 社篩站退場、病房降載
2022/06/15 11:28
〈財經主筆室〉GDP數字能反映台灣經濟實況？ 為何民眾生活「痛苦指數」越來越高
〈財經主筆室〉GDP數字能反映台灣經濟實況？ 為何民眾生活「痛苦指數」越來越高
2022/06/13 15:59
台灣北海岸第一個禁漁區　新北市野柳保育區用竹叢礁復育軟絲有成
台灣北海岸第一個禁漁區　新北市野柳保育區用竹叢礁復育軟絲有成
2022/06/08 14:26
最新振興補助一次看！星級旅館最高每晚補助超過千元　總經費345.6億估近90萬戶受惠
最新振興補助一次看！星級旅館最高每晚補助超過千元　總經費345.6億估近90萬戶受惠
2022/05/27 12:37
明媚風光北海岸　嘗鮮泡湯啖海產
明媚風光北海岸　嘗鮮泡湯啖海產
2022/05/02 21:14

更新時間 : 2022-06-16 19:07 GMT+08:00

最受歡迎

今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•14日又有3官員染疫　周志浩：不鼓勵找出感染源
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•14日又有3官員染疫　周志浩：不鼓勵找出感染源
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣