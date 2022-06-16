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闖關繪本小遊戲　生活中營造客語情境　新北忠山幼兒園傳承客家之美

By 台灣英文新聞
2022/06/16 17:23
忠山幼兒園受邀參加新北市客家義民爺嘉年華 (圖/教育局)

忠山幼兒園受邀參加新北市客家義民爺嘉年華 (圖/教育局)

新北市以獨特的城市風情與自然山川風貌，吸引各地民眾在此定居生活，新北市已成為臺灣人口最多的城市，客家人口數量也位居全臺第二。教育局鼓勵各幼兒園申請沉浸式客家語教學幼兒園，把握幼兒語言黃金時期，並促進親子共學。

教育局表示，私立忠山幼兒園自108學年度起承辦客家委員會「客語沉浸式教學推動實施計畫」，在新北市都會區營造客語沉浸教學環境，於109學年度榮獲新北幼幼歡樂影音秀「幼新幼棒創意獎」殊榮，同時承辦幼幼客語闖通關認證活動，並積極參與本市辦理客語相關發表活動，傳承客語文化不遺餘力。

忠山幼兒園練素琴園長是苗栗出身的客語薪傳師，與客語薪傳師邱秀坊先生及忠山幼兒園全體教保員通力合作，除了將每週二訂為客語母語日，每日早上幼生入園及親師問好時間皆使用客語對話寒暄，落實客語生活化。推動全園師生一起說客語、唱客家歌、玩客家小遊戲，園內佈置客語學習牆，教保活動設計客家諺語、客語童謠、兒童繪本故事、幼兒園生活客語、幼幼客語闖通關教材及節慶紹介，營造客語浸潤式學習環境。

園所積極參與社區活動，發揚客家文化之美，鼓勵孩子們將客語帶入家庭，獲得家長支持。幼兒徐杰閎表示：「擔任客語小班長，帶領班上同學用客語跟老師們打招呼(企正正、行禮、邱先生好)，學到許多客語常用詞彙，回到家和爸爸媽媽一起講客語！」。幼兒陳品睿表示：「從小班開始接觸客語，現在已大班了，會用客語自我介紹了，最喜歡用『正來尞』跟爸爸媽媽說再見。」

教育局長張明文表示，語言是一種思維及美學表現的方式，新北市長期推動本土語向下扎根，辦理客語生活學校及客語沉浸式幼兒園，110學年度共計10所幼兒園辦理客語生活學校及客語沉浸式幼兒園計畫，讓幼生自然地接觸母語。希望家長也能在家中和孩子一起說唱母語、玩母語，期望更多幼兒園參與，共同為本土語言及文化傳承努力。
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更新時間 : 2022-06-16 17:37 GMT+08:00

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