普丁習近平通話取暖 外交部譴責台灣為中國內政說

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國國家主席習近平（15）日與俄國總統普丁通話，互相表達支持，俄國更宣稱反對任何勢力藉台灣等問題干涉「中國內政」，對於中俄不實言論，台灣外交部予以嚴厲譴責。

習近平在通話中展現對俄國的支持，引發美國不滿。美國國務院發言人指出，中國自稱中立，然其行徑顯示「中國仍在投資中俄的密切關係」，並警告「支持普丁（Vladimir Putin）的國家將不可避免地發現自己站在歷史錯誤的一邊。」

外交部發言人歐江安上午於例會指出，普丁在通話中稱俄方反對任何勢力藉所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政，外交部對此表達嚴正抗議，並對任何貶損中華民國國家主權的不實表述予以嚴厲譴責。並稱外交部總部自台北，以及我國駐俄羅斯代表處均已清楚向俄方表達我國嚴正的立場。

歐江安重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府持續在國際間散播「台灣是中國一部分、台灣議題屬於中國內政」等虛構言論，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。

歐江安回應，面對中國政府長久以來對台灣進行複合式威脅，我國政府及國人本著自助人助的決心，全民團結一致，防禦中國對台灣的文攻武嚇；另一方面，政府也持續強化與民主陣營的合作，爭取理念相近國家對台灣的支持。台灣堅守的民主自由、人權法治及對全球經濟發展及地區穩定的貢獻，才是抗衡中國威權擴張的利器。

她強調，我國將藉由與理念相近國家的緊密合作，厚植國際正義的力量及善的循環，堅定捍衛民主自由的普世價值及以規則為基礎的國際秩序，嚴防威權勢力擴張，並以非法武力恫嚇威脅對全球民主自由與和平穩定所造成的危害。