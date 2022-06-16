新北市110學年度中小學科展　225件作品獲獎

新北市110學年度中小學科展頒獎典禮日前於集美國小舉辦，因應疫情採實體及線上頒獎並行，副局長歐人豪出席表揚學校團體獎31校、19位資深優良指導教師，以及225件科展獲獎作品。而從中選拔出56件作品將代表新北於8月2日至4日參加第62屆全國科展爭取更高榮譽，期待透過探索科學議題，成為未來科學菁英人才。

歐人豪副局長表示，新北市從去(110)年便啟動為期一年科展賽前培訓機制，積極輔導學生參加市級、全國及國際科展等各項科學競賽，邀請大學教授、優秀科展指導教師協助訓練。而此次競爭十分激烈共552件作品參賽，而最終225件作品獲獎，包含特優62件、優等61件、甲等67件及佳作35件。

在學校團體獎中有9校獲科學展覽傑出表現獎及22校獲推動科學教育有功獎，其中有3所偏鄉學校表現優異獲科學教育有功獎。首先，平溪國小在近5年3度榮獲此獎項，此次作品以腊葉標本為出發點，探討如何以化學、物理方法長久保存樹葉原色創造出作品「原綠與你同在」獲特優獎。校長鄭益堯表示學校深耕發展科學教育，感謝陸安老師付出無數時間，指導孩子從事科學研究才有豐碩的成果。

同樣得獎的柑林國小化學科作品則探討天然添加物對「蒟蒻」凝膠品質與變色現象。這件作品的起因是師生覺得市售蒟蒻常有怪味且顏色單調，所以想嘗試開發兼具健康、色澤與口感的天然色素的蒟蒻，用「感官品評單」了解大眾喜好作為製作建議，而此作品獲得特優國展獎，即將代表新北市參加全國科展。

萬里國中則是創校以來首次在科展獲獎，榮獲佳作的作品由師生製作出溫濕度及空氣品質物聯網智慧控制控制器，結合手機 APP自動啟閉除濕機和空氣清淨器，達成遠端控制便利性，成為舒適居家環境小管家。萬里國中陳玉桂校長表示，希望讓學生體會科學與生活息息相關，進而喜愛科學、親近科學。

萬里國中得獎同學李健德說，自己在活動中學會科學研究方法，也學習靈活運用科學知識，希望繼續報名挑戰明年科展。黃竑耀同學表示感謝蘇俊益、蔣銘宗兩位指導老師撥出許多假日指導，雖然過程辛苦，很高興為學校寫下參展首次獲獎歷史。

此外康橋高中表現亮眼，在科學展覽傑出表現獎中以7件獲獎作品最多，將代表新北市參加全國科展。而資深優良指導教師獎共19師獲獎，其中柑林國小劉秋燕老師指導科展達20年，她表示很喜歡跟學生在互學共學中進步，看到孩子認真專注的眼神，一切努力都值得了。另二重國小吳萬益老師與正德國中王志銘老師則獲頒15年獎項，綻放熱情為教育持續奉獻。

教育局表示，新北市重視中小學科展的發展，期望透過多元方式協助各校發展科展的專業知能，讓學生學習更多專業知識，將這些知識運用到未來職場並增進職涯知能。