台灣捷克文化新據點！文化部長李永得宣佈於捷克設組

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)文化部長李永得今(16)日宣布，於駐捷克代表處增設文化組並派駐專人。

文化部發布新聞稿表示，部長李永得昨（15）日在駐捷克代表柯良叡安排下， 與捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）會面，李永得並宣布，經臺捷兩國雙方政府同意， 臺灣文化部將於2023年1月起， 於駐捷克代表處增設文化組並派駐專人， 期盼使臺捷兩國及鄰近中東歐地區的文化交流，更直接、 緊密且即時。艾達莫娃則說，「將予以全力支持， 共同發展臺捷未來文化交流」。

李永得14日晚間抵達捷克，與參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及首席副議長魯基斯卡（Jiří Růžička）以餐會形式進行文化交流， 會後韋德齊特別邀請李永得及訪團成員前往當地啤酒屋， 體驗捷克在地的啤酒文化。對於首次到訪捷克，李永得表示， 捷克擁有與臺灣相似的文化底蘊，以及自由民主的價值， 自己格外有一見如故之感。李永得更以「我也愛上捷克， 我也是捷克人」，呼應韋德齊2020年到訪臺灣時曾說過的話， 象徵臺捷之間情誼如兄弟般的堅定。

15日在與捷克眾議院議長艾達莫娃會面時， 眾議院會談桌上特別放置臺捷兩國國旗， 表達捷克政府對臺灣於捷克代表處增設文化組全力支持之意。 艾達莫娃更特別關心臺灣的國際處境， 也提到捷克眾議院日前剛通過支持臺灣加入國際組織WHO提案， 期盼未來與臺灣有更全面的交流。李永得則回應， 俄羅斯侵略烏克蘭後，讓世界各國對臺灣處境提高關注。 臺灣人民擁有捍衛民主自由的決心， 一定會與世界所有自由民主國家站在一起， 持續堅守國家主權及自由民主價值。

此次捷克行程亦安排與參議院科學教育文化委員會主席德拉霍斯（J iří Drahoš）、國家博物館館長路卡許（Michal Lukeš）會面，就兩國博物館典藏及合作交流進行討論。 德拉霍斯另提到，2024年是捷克作曲家斯美塔納（Bedřic h Smetana）誕生200週年， 屆時將舉辦盛大的斯美塔納音樂節（Smetanova Litomyšl）活動，期待邀請臺灣團隊共同參與。 李永得回應，會將此作為捷克文化組的第一個重要任務。