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【夏季友善機車措施】台北市770處紅燈停等　即日起平均縮短30秒

➤台北市交工處指出，由於夏天天氣炎熱，機車、行人停等曝曬都會很不舒服，所以每年都會辦理夏季離峰時間縮短紅燈秒數專案。➤一整年不同時段的車流量不同，開學後緊接著就是中秋節，道路通常會因為採購、送禮需求變塞，還有國慶假期以及冬季下雨等因素導致車流量回升，因此9月1日後這些路口號誌就會再調回原本週期。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/16 15:50
(圖/台灣英文新聞檔案照片.宇妍攝影)

(圖/台灣英文新聞檔案照片.宇妍攝影)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）夏季到來，為減少機車族炎熱天候下停等曝曬時間，台北市交工處縮減770處路口的紅燈秒數，即日起至9月1日的離峰時段，這些路口紅燈平均可縮短30秒，最多95秒。

台北市交通局今天舉行視訊記者會說明夏季縮短紅燈秒數友善機車措施。交通控制中心主任王耀鐸表示，台北市目前設有2708處路口號誌，由於各主要幹道車流量大，各方向都會配置較長綠燈時間，所以就會有紅燈較長的情形。

王耀鐸指出，由於夏天天氣炎熱，機車、行人停等曝曬都會很不舒服，所以每年都會辦理夏季離峰時間縮短紅燈秒數專案，今年擇定770處路口辦理，比去年增加210處。

王耀鐸說，執行期間從即日起到9月1日，每天的上午9時到下午4時30分，會有593處路口號誌縮短秒數，以及177處學校周邊取消行人專用時相，平均每處縮短30秒停等時間，最多的是天母東路107巷口，可縮短95秒。

對於今年實施路口號誌數較往年大增，王耀鐸說明，是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，車流量比往年同期更減少5到8%，所以今年實施地方比較多，時段也有拉長。

中央社引述王耀鐸表示，一整年不同時段的車流量不同，開學後緊接著就是中秋節，道路通常會因為採購、送禮需求變塞，還有國慶假期以及冬季下雨等因素導致車流量回升，因此9月1日後這些路口號誌就會再調回原本週期。

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更新時間 : 2022-06-16 16:05 GMT+08:00

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