【世界海龜日】費時3年•音樂人吳金黛MV呈現小琉球水中嬌客　台灣澎湖縣野放11隻保育類海龜

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）音樂人吳金黛跟生態攝影師合作並選在今天「世界海龜日」推出「洋流裡的飛翔」MV，拍下小琉球海域的海龜，希望透過影像提醒人們保護海域生態，才有機會欣賞牠們以及共存。

(「洋流裡的飛翔」MV截圖)

自然音樂製作人吳金黛過去曾製作「森林狂想曲」聞名，2017年接受生態攝影師黃一峯、李維娜的邀請，在小琉球海域與海龜相見。吳金黛不諱言自己怕水，但看到海龜在海中悠遊讓她忘了恐懼，決定邀請獨立室內樂團Cicada合作「洋流裡的飛翔」。

(「森林狂想曲」YouTube截圖)

「洋流裡的飛翔」MV以iPhone拍攝，素材橫跨2019至2022年，總計超過50次的水下攝影。生態攝影師黃一峯與李維娜表示，一開始只想用手機隨手記錄，沒想到不自覺留下很多美麗畫面，黃一峯也說：「只要有心，人人都可以為海洋生態留下記錄。」

他們選在6/16「世界海龜日」推出MV，也希望大眾能減少使用塑膠製品、不隨意丟棄垃圾、不破壞動物棲地等關注。吳金黛表示，「如果親眼看過牠們的美麗，你就會忍不住想起身為牠們做點什麼。」

另外澎湖縣政府也在今天「世界海龜日」於馬公嵵裡海域野放11隻保育類海龜，在小朋友的加油聲中，海龜們奮力爬向大海展開新生。

澎湖縣政府農漁局海龜野放活動，今天在馬公嵵裡海域配合海水漲潮之際，由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、農漁局長胡流宗與風櫃及嵵裡國小的小朋友一起進行野放，11隻保育類海龜重返大海。

澎湖縣政府表示，今天配合世界海龜日，野放的海龜是農委會水試所澎湖海洋生物研究中心的海龜救護收容中心所救傷的11隻海龜，包括綠蠵龜8隻、玳瑁3隻，每隻經救護，體重達3公斤至15公斤，適合野放重返大海。

中央社引述水試所澎湖海洋生物研究中心表示，海龜救護收容中心20餘年來，野放保育類的海龜達293隻，目前中心還收容有62隻（包括望安綠蠵龜保育中心和澎湖水族館各2隻）海龜，未來將擇期再行野放。

澎湖縣政府農漁局海龜野放活動16日在馬公嵵裡海域進行，由縣長賴峰偉（上圖前右）等人與風櫃及嵵裡國小的小朋友一起進行野放(下圖) ，讓11隻保育類海龜重返大海。中央社