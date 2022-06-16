【6/16台灣本土+63170　死亡+168】17歲少年死亡　另有3例兒童重症　包含2例MIS-C個案

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增63,221例COVID-19確定病例，分別為63,170例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增168例死亡。



指揮中心表示，今日新增之63,170例本土病例，為29,845例男性、33,301例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以臺中市(9,523例)最多，高雄市(9,316例)居次，排名第三至五名為新北市(7,440例)、臺南市(6,163例)、彰化縣(5,185例)。



指揮中心指出，今日新增168例本土病例死亡個案，為93例男性、75例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，有97例年齡超過80歲以上，皆屬重度感染個案、159例具慢性病史，113例未接種3劑 COVID-19疫苗，其中有70例無疫苗接種史。確診日介於今(2022)年5月5日至6月13日，死亡日期介於5月26日至6月13日。

死亡個案中，年齡最小的是一名17歲青少年，未接種疫苗，本身有食道閉鎖等多重慢性疾病史，長期臥床。

該案例6月5日出現發燒、咳嗽、有痰等症狀，隔天快篩陽性便就醫領藥後居家照護，10日因呼吸喘送急診，發現氧氣濃度下降，需要使用氧氣的情形，X光顯示有肺炎和胸水，因呼吸窘迫緊急插管使用呼吸器住進加護病房，最後因嚴重休克併心肺衰竭於12日過世。

截至今13至18歲青少年重症共6例，包括4例肺炎、1例心肌炎、1例MIS-C；其中3例死亡，含2例肺炎、1例心肌炎。

今日中重症個案373例中，有3例為兒童個案，分別為2例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）以及1例腦炎，所幸治療後症狀後改善，無死亡。

第1例MIS-C為11歲男童，無慢性病史，5月9日快篩陽性確診，當時僅發燒2天。但6月8日又出現發燒、喉嚨痛、頸部局部腫痛，到急診診斷為急性淋巴腺炎後住院治療。12日又出現嗜睡、頭痛、血壓降低的狀況，醫師診斷MIS-C合併休克住進加護病房觀察，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，所幸在15日病況改善已轉出加護病房至一般病房。

另1例為2歲男童，無慢性病史。5月23日發燒確診，3天後症狀緩解。但5月29日又出現腹瀉，後續出現發燒、全身紅疹送急診，當時懷疑是MIS-C便入院治療，並使用免疫球蛋白等藥物治療，一度在6月6日出院。但出院後隔天又出現高燒、腹瀉，隔日症狀復發再回急診，又因MIS-C二度治療住院，收治於一般病房觀察。

至於腦炎個案為8歲男童，無慢性病史，6月14日活力下降、肌躍性抽搐至急診，發現意識改變、眼球震顫，雖然頭部電腦斷層正常，但PCR檢驗為陽性確診，加上有神經學變化醫師診斷為急性腦炎，住進加護病房後使用降腦壓藥、抗癲癇藥、類固醇、瑞德西韋等藥物治療，目前住加護病房，但未使用呼吸器或氧氣，且入院後未再發生抽搐情形，目前病況穩定好轉。

目前累計12歲以下兒童重症共57例，其中包括20例腦炎、10例肺炎（含細支氣管炎）、3例敗血症、5例哮吼、5例家中死亡、12例MIS-C、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）；共17例死亡，含5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。





指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為27例男性、23例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(5例)、越南(3例)、德國、盧森堡及泰國(各1例)移入，另40例感染國家調查中。入境日介於今年6月2日至6月15日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,135,565例確診，分別為13,611例境外移入、3,121,900例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計4,714例COVID-19死亡病例，其中4,699例本土，個案居住縣市分布以六都最多，分別是新北市1,432例、臺北市797例、臺中市366例、桃園市346例、高雄市328例、臺南市242例；另15例為境外移入。