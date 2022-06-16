館館手牽手！台灣科教館、史博館、兩廳院推趣味活動　12場活動、2場展覽暑假熱鬧登場

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 國家級三大場館－國家兩廳院與國立臺灣科學教育館、國立歷史博物館首度合作「館館手牽手」活動，趣味的體驗活動包含12場活動、2場展覽將於 7月9日登場。

「館館手牽手」系列活動以「多元，共融」為主題，兩廳院以表演藝術為核心，推出小型展演、工作坊及展覽，其中《一直打開・穿梭草原上的門》呈現演出，匯集今年4月至6月親子工作坊孩子們合力產出的故事片段腳本，由專業講師及劇場表演者詮釋孩子們的想像；《禮物》親子工作坊引導親子間透過遊戲彼此合作與相互理解，找到人與人之間相處的方法；《100種不一樣》親子展覽則結合表演藝術圖書館豐富館藏，透過國內外戲劇參與的案例分享，發掘表演藝術如何潛移默化，引導孩子接受差異，以更開闊的視角擁抱這個充滿不一樣的世界。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「館館手牽手」跨館際活動的特色在於以主題策展方式，讓孩子可以學習到科學、歷史、人文及表演藝術等不同領域與面向的知識，今年特別感謝遠雄文教公益基金會支持兩廳院倡議親子議題，讓多元概念以不一樣的方式融入親子教育。

首度加入館際串聯行列的科教館，推出系列工作坊、講座及實驗劇場，包括《鳥類的隱形殺手—窗殺》工作坊，以生活周遭暗藏的鳥類隱形殺手——透明的玻璃窗戶，認識「窗殺」議題，並一起動手妝點最友善環境的窗紗；而《共饗 塑界—生物多樣性實驗劇場暨塑食工作坊》，除了認識地球的秘辛，還能一起動手挑戰，把塑膠袋變成有用又美麗的物品；《消失的淺山精靈—石虎》講座探討可以為面臨生存危機的石虎做些什麼；《找家：回到人與萬物共存的希望星球》展覽，則藉由精彩的標本與故事，重新認識自然的奧妙、豐富的文化與人類的微小。

國立歷史博物館推出廣受大小朋友歡迎的《紅色寶盒》，量身設計針對「跨域學習」與「多元理解」的全新版本《Creative Boom！紅色寶盒─小鬼出任務》活動，從館藏國家重要古物溥心畬的《鍾馗馴鬼冊》出發，以歷史文化連結表演藝術和科學實驗，包括跟著鍾馗和小鬼們的繪本圖卡講故事、科學實驗、動手玩紅色記憶的創意等。

「館館手牽手」活動及報名辦法詳見網站。