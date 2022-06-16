Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

女女吻戲！迪士尼最新動畫《巴斯光年》遭禁播　惹怒美國隊長：「像恐龍滅絕」

《巴斯光年》因涉及同性議題被以穆斯林為主的國家禁播

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/16 13:07
《巴斯光年》因涉及同性議題被以穆斯林為主的國家禁播。(圖/美聯社)

《巴斯光年》因涉及同性議題被以穆斯林為主的國家禁播。(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 迪士尼最新動畫電影《巴斯光年》（Lightyear）原預計於今(16)日在阿拉伯聯合大公國上映，但因女女吻戲觸犯當地法律及宗教信仰遭禁播。

綜合外媒報導，皮克斯代表作《巴斯光年》推出最新一集，有一幕是巴斯光年最好的朋友亞里莎．霍松（Alisha Hawthorne）在片中親吻她的妻子，因涉及敏感的同性議題，遭亞洲及中東國家禁播，然而，迪士尼拒絕剪輯，想在全球所有市場「原汁原味」呈現。

阿拉伯聯合大公國(以下簡稱UAE)監管機構宣布禁止放映《巴斯光年》，據傳馬來西亞當局也將禁播，預計將有更多以穆斯林為主的國家也將跟進。因「違反阿拉伯聯合大公國的媒體內容標準」，該片不會如期於周四上映，監管單位於推特發布圖片，巴斯光年被蓋上紅色圓圈及斜線的禁止標誌。

UAE和許多中東地區以穆斯林為主導的國家依樣，將同性婚姻視為犯罪。 美國國務院警告，UAE的伊斯蘭教法可對同性行為判處死刑，而杜拜(Dubai)可以判處 10 年徒刑，阿布達比(Abu Dhabi)最高可判處 14 年徒刑。

同樣以穆斯林為主的國家印尼則稱沒有禁映，「但建議電影所有者考量他們在印尼的觀眾，因為LGBT族群接吻的畫面在印尼仍被認為具有敏感性」。

星國資訊通信媒體發展局表示，《巴斯光年》內容包括女主角與同性伴侶共組家庭，還包括她們親吻的畫面；經審查後，決定將這部片列為N16等級，禁止16歲以下觀眾到電影院觀看。

《美國隊長》克里斯伊凡( Chris Evans)這次「獻聲」幫主角巴斯光年 （ Buzz Lightyear ）配音，針對部分國家禁播他表示，那些人都是白癡！有一些人害怕且不了解，試圖去堅持一些過時的東西，但這些人會像恐龍滅絕，不要理他們。

除了上述國家，其他禁播國家和地區還包含巴林、埃及、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦自治區、卡達、沙烏地阿拉伯和敘利亞。
巴斯光年
皮克斯
迪士尼
阿拉伯聯合大公國
美國隊長
LGBT
新加坡
杜拜
中東

相關新聞

日美韓國防部長會談 聯合聲明首度提及台灣
日美韓國防部長會談 聯合聲明首度提及台灣
2022/06/11 19:18
新加坡香格里拉對話 美國國防部長重申護台立場
新加坡香格里拉對話 美國國防部長重申護台立場
2022/06/11 16:58
【更新】《蘋果新聞網》傳易主　台灣民團與立委促經濟部及國安單位查清楚
【更新】《蘋果新聞網》傳易主　台灣民團與立委促經濟部及國安單位查清楚
2022/06/10 15:47
公衛危機一波接一波 新加坡登革熱大爆發釀「緊急事件」
公衛危機一波接一波 新加坡登革熱大爆發釀「緊急事件」
2022/06/09 17:58
海南雞吃不到怎麼辦！馬來西亞禁出口 新加坡鬧「雞」荒
海南雞吃不到怎麼辦！馬來西亞禁出口 新加坡鬧「雞」荒
2022/05/31 16:40

更新時間 : 2022-06-16 14:29 GMT+08:00

最受歡迎

今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•14日又有3官員染疫　周志浩：不鼓勵找出感染源
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•14日又有3官員染疫　周志浩：不鼓勵找出感染源
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣