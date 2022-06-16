大倉久和大飯店夏季旅展6/16開賣 餐券7折起 住宿券下殺18折

大倉久和大飯店6月16（四）中午12點起推出夏季旅展，集結館內人氣餐廳「歐風館自助餐廳」、「桃花林中華料理」、「山里日本料理」及住宿，推出六款超值優惠，餐券祭出7折優惠，最低每人只要750元，即可享用自助式下午茶；住宿券下殺18折，雙人2,999元即可入住原價17,250元菁英客房；旅展為期一個月至2022年7月17日（日），可選擇線上下單，亦可至飯店大廳旅展銷售中心購買。

超人氣歐風館祭7折自助餐優惠 暢享多國風味料理

歐風館自助餐廳推出7折優惠，平日午餐單人券每張1,050元、四張4,000元，即可暢享多樣歐風美食吃到飽；此外，下午茶券每張只要750元，且假日使用不須額外加價！歐風館自助餐由勝田主廚領軍，以其最拿手的高級法式料理為核心，獻上多國風尚美饌，細膩的烹調手法使歐風館的每一道料理層次鮮明，可享現切新鮮爐烤牛肉、時令現流海鮮、生魚片等吃到飽之外；亦可選擇加價升等至晚餐或假日使用，除了豐富自助式料理外，還可享受Open Bar酒水無限暢飲。

桃花林、山里雙廳通用券 精選套餐五選一

針對喜歡享用套餐的消費者，推出不分平假日、午晚餐的雙廳通用券，每張1,900元可選擇於桃花林或是山里用餐，享用每套價值2,200元的主廚精選套餐五選一；桃花林中華料理主攻新派粵菜，連續三年米其林餐盤推薦，遵循傳統精髓的基礎下精益求精，深受名人饕客喜愛，通用券可享用「林套餐」，包含乳豬燒味、竹笙燉花膠、干貝明蝦球、海參扣玉掌及醬蒸虎斑等，囊括山海珍味，滿足豐盛；山里日本料理由藤村料理長掌勺，由和食、鐵板燒、壽司及天婦羅四個區域分別帶來四種精選套餐，品嚐匠心獨具的日本美食。

每房每晚只要2,999元起 輕鬆下榻日系名門酒店

深具日系風韻的大倉久和大飯店，緊鄰捷運中山站，結合休閒與商務體驗，在熙嚷往來的城市中打造一方棲心綠洲，本次旅展下殺18折推出「菁英客房住宿券」，雙人入住不含早餐每晚2,999元，盡享極致舒適的住宿氛圍，房客同時能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設備，紓緩身心靈，細細感受專屬台北城的熙攘流光盛景；亦可選擇含兩客早餐優惠價每晚3,999元，品嚐由訂房平台「Hotels Combined」評選必嚐旅宿早餐，每人不到2,000元的超值價格，即可體驗日本御三家細膩待客之道。

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