搭遊艇玩世界最美港灣 澎湖福朋喜來登 暑假超值住房專案

今年夏季打造最沁涼消暑的海島行程！澎湖唯一五星級國際連鎖品牌「澎湖福朋喜來登酒店」推出盛夏最受矚目的「夏日Fun鬆消暑趣」住房專案，每人每晚只要NT$3,500元起 (三天兩夜．兩人成行消暑價：NT$14,000元起)，即可入住12坪「側港景(市景) 豪華雙床客房」兩晚，獨立私人陽台映入眼簾的即是唯美港灣景色，專案再加贈「宜客樂海港百匯自助早餐」每日兩客及「機場酒店來回接駁」專屬禮遇，並還可搭上豪華遊艇出海體驗「人氣夢幻水上活動」，暢遊世界最美麗海灣。迎接暑假假期，12歲以下兒童再享免費入住，再加碼贈送兒童早餐每日一客，2022今夏最超值住房專案僅此一檔，售完為止！

逃離人擠人的陸地！帶房客出海體驗夢幻水上活動．跳入全台唯一海上泳池

「夏日Fun鬆消暑趣」住房專案房客將搭上專屬豪華遊艇，航程依天氣帶你遊訪最佳觀景海域，點綴著閃閃發亮的七彩玻璃石的「情人玻璃海」青灣、夕陽最佳觀賞點漁翁之島西嶼、名列全球「十大秘密島嶼」虎井嶼，尋訪巨人之手、；定點漂泊時還可跳入全台唯一的海上泳池、暢玩繽紛網美必拍浮具、SUP立槳、獨木舟、浮潛尋訪斑斕彩色珊瑚、海底兵馬俑等人氣水上活動通通包，更免費準備唰嘴零食、消暑啤酒、暢快飲品、微醺香檳，還有管家專屬服務、海上KTV盡情歡唱飆歌、絕美日落盡收眼底，不必在岸上人擠人，親子安心玩、閨蜜瘋狂拍，體驗海上真正無邊際行程，全程約3小時，選擇黃昏時段還加碼感受台灣最美夕陽，蔚藍波光灑上橘紅的動人時分，帶給旅客今夏最不一樣海島新玩法！

12歲以下免費入住．家中寶貝暑假放電首選！

迎接暑假到來，「夏日Fun鬆消暑趣」住房專案霸氣免費讓12歲以下兒童免費入住 (每房限2名兒童)，更加碼其中1位兒童免費享用「宜客樂海港百匯自助早餐」乙客，早晨就用主廚準備的豐盛餐點，開啟親子旅遊的美好一天！

「夏日Fun鬆消暑趣」住房專案兒童可以NT$1,450元優惠價加購「人氣夢幻水上活動」(原價：NT$2,000元)，豪華遊艇均備有教練執照，帶上家中寶貝跳入全台唯一海上泳池等多項海上活動，盡情擁抱大自然與夏日沁涼海水，把珍貴的海島回憶留在孩子的心底。

把握最後06月花火場次！房客加購獨享．搭遊艇海上看花火超浪漫

「澎湖國際海上花火節」即將進入倒數階段，澎湖福朋喜來登酒店與蔚藍海岸遊艇俱樂部攜手打造房客專屬豪華遊艇，自4月開航至今，詢問度爆棚，班班秒殺客滿！讓房客不必在岸上人擠人，從海上獨家視角近距離一睹迷人絢麗的20週年夏季花火盛典，常用的LINE貼圖熊大、元氣兔兔等LINE FRIENDS將以500台無人機方式現身星空，倒映在海面上的景致更是難以忘懷；遊艇上還有管家專屬服務、海上KTV盡情歡唱飆歌，並享用輕食、各式飲品、啤酒、香檳，房客加購價僅需 NT$1,850元 (原價：NT$2,200元)，即可獨家享受3小時夏日煙火體驗！

06/23(四) 「福朋喜來登花火節主題之夜」專場活動．萬元住宿券、花火協限定好禮大方送！

澎湖福朋喜來登酒店全體夥伴們更在「澎湖國際海上花火節」06月23日花火節場次到現場與旅客們互動同歡，更邀請超級偶像粉紅坦克「符瓊音」及好評如潮的Swave bar國際樂團現場助陣、勁歌熱舞！

現場活動更準備限量獨家好禮，凡當日加入澎湖福朋喜來登酒店任一官方帳號：Facebook粉絲專頁、LINE好友或追蹤Instagram (@fourpointspenghu)，即贈送「摸彩券」及「海島明信片」各乙份，當晚將現場抽出多張價值三萬七千五百元的港景吉貝雅爵套房、港景豪華雙床客房、港景豪華雙人客房等萬元住宿券！澎湖福朋喜來登將化身郵差愛心大使，貼心免費幫現場民眾寄送明信片，還有限量絕版人氣品牌風車、臺虎精釀花火節限定版「嗨」生啤酒、Line Friends花火節限定扇子等你通通帶回家！ (數量有限，贈完為止)