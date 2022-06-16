韓國剛上市，台灣秒跟上！貢茶「黃金珍珠」輕奢登場

如寶石般多彩的草莓、葡萄、芒果、水蜜桃風味珍珠已然成為貢茶的創新飲品代名詞，接下來會是什麼呢？全新推出「黃金珍珠」系列新品即將閃耀登場！獨特的甜蜜香氣及剔透的琥珀色澤，帶來如星光般閃耀的完美外觀，以及口感絲滑綿密的奢華享受。最厲害的是，這次韓國貢茶才剛推出「黃金珍珠」新品，台灣6/16(四)火速跟上，不用飛韓國就能嚐到黃金珍珠的迷人風味，期間限定只銷售1個月，各門市配貨有限、售完為止。

貢茶創新的品牌精神，將風味珍珠玩轉到一個全新境界，限定版「黃金珍珠」則有別於水果風味珍珠，宛如寶石盒裡尊貴迷人的金色珠子，透著光更顯耀眼潤澤，入口時帶有些許蜜香氣息，即將席捲你的味蕾，搭配推出兩款新品分別為，奶茶控最愛的「黃金珍珠絲滑奶茶」、清涼消暑的「黃金珍珠鳳芒果茶」，帶來完美細膩的全新食感，熱愛珍珠系列的咀嚼控還不快衝一波！

「黃金珍珠」輕奢風潮 限定優惠

消費者於6/16至6/18在全台貢茶門市購買新品系列，可享10元現折嚐鮮優惠。或於6/16前登入貢茶線上點餐會員，即可現領五張10元的新品限定折價券，兌換時間自6/16起至6/18止；想要獲得貢茶聯名款Kakao Friends限定贈品，絕對不能錯過官方臉書粉絲專頁6/16-6/20 、及7/1-7/5的「抽獎活動」。 更多優惠與活動訊息請上「貢茶官方臉書粉絲專頁」https://www.facebook.com/GongChaTaiwan/ 查詢。

【黃金珍珠絲滑奶茶】

療癒系奶茶飲品，帶來全新感受。清雅回甘的錫蘭紅茶，調和香醇濃郁的煉乳，創造風味醇厚的絲滑口感，迸上滿滿蜜香味Q彈的黃金珍珠，開啟夏日甜美耀眼的好心情。 (北部售價75元/L杯，南部售價70元/L杯)

【黃金珍珠鳳芒果茶】

就用陽光般閃耀迷人的鳳芒果茶迎接夏天！以口感輕盈的綠茶為基底，酸甜果香搭配黃金珍珠，清爽馥麗的滋味，為盛夏時光帶來全新感受。

(北部售價80元/L杯，南部售價75元/L杯)