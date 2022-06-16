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〈時評〉美中關係趨緩、聯準會持續升息　台灣民進黨政府須提前因應

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/06/16 11:18
圖為美國聯準會主席鮑爾, 6/15召開記者會情形 (路透) 

圖為美國聯準會主席鮑爾, 6/15召開記者會情形 (路透) 

美國持續升息，由於11月要舉行期中選舉，為了挽救民主黨的聲勢，對抗通膨成為首要任務之一，但由於效果難料，如何透過外交轉內銷的方式，安撫民心，也是拜登重點工作項目，而這些都會對台灣造成影響，民進黨政府必須提前因應。

美國是否陷入經濟衰退，是全球關注焦點，因為美國今年第一季的GDP已是負成長1.5%，若第二季仍是負數，幾乎已邁入經濟衰退的重大危機。不僅如此，美國剛公布的5月消費者物價指數（CPI），又比4月又上漲1%，今年以來已經漲幅已達8.6%。

年初，美國已經注意到通膨的情況，於是在今年3月第一次升息1碼，5月又升息2碼，6月再度升息3碼，等於今年已經升了1.5%，但這仍未抑制通膨的趨勢，所以美國Fed主席鮑威爾指出，「下個月可能將再升息2碼或3碼。」

美國若是持續升息，原本在各國流動的熱錢，將逐漸回流到美國，這將對其他國家的股市造成衝擊。台灣目前也面臨市場通膨，台灣公布的5月CPI，已經是連續第三月突破3%，這個數字已高於央行2%的通膨警戒線。台灣一方面要對抗通膨，一方面要穩住股市，經濟挑戰十分嚴峻。

另方面，美國在11月將舉行期中選舉，民主黨的傳統鐵票，來自於中低收入戶，通膨造成物價上漲，已經直接影響到這些人的日常生活，由於經濟帶來的壓力，若是無法改善，一般預料民主黨的年底選舉將遭到重大挫敗。

升息或許能抑制通膨，卻也可能造成經濟萎縮，為了轉移焦點，拜登這陣子陸續出訪其他國家，目的是想透過外交手段，營造個人、民主黨治理的成績單，希望以外交轉內銷的方式，讓民主黨能夠順利挺過期中選舉。

面對中國部分，拜登政府一方面在台海、人權和南海等議題上，包括美國國防部長奧斯丁與中國國防部長魏鳳和在香格里拉對話的場邊談話，以及白宮國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的會晤，美方都釋出極為強硬的態度。

不過，各界普遍解讀，美中接觸就具有正面效應，加上為了因應美國國內景氣需求，以往蘇利文和楊潔篪會面後，緊接著拜習通話就會登場，美中經貿情勢可能會有所改善，因此，美中原本緊張的關係，也可能跟著轉趨緩和。

美中關係發展，以及通膨帶給全球各地的衝擊，都是民進黨政府接下來要面臨的重大挑戰，必須提前因應，才能渡過危機。
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