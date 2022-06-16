聘公關公司推台美關係？ 外交部：跨黨政府長年一貫作法

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）媒體踢爆民進黨政府主打台美關係優於過往，實則付費透過政治公關公司牽線遊說，才有總統蔡英文致電時任美國總統川普，以及駐美代表蕭美琴參加現任美國總統拜登就職典禮。外交部（15）晚間稱聘用公關公司推動台美關係為我國政府長年作法，駁斥報導不實，抹煞外交成果。

媒體引述美國司法部外國代理人登記檔案，指稱蔡政府付費政治公關杜爾（Bob Dole）連線川普，以每月3萬美元聘僱波多馬克國際夥伴公司（Potomac International Partners）與時任副總統潘斯搭線。此外也透過杜爾公司接洽重量級民主黨人物蓋哈特（Dick Gephardt），並藉由蓋哈特及多家政治公關公司接觸眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），從而促成蔡英文2019過境紐約與裴洛西見面，以及2022年初賴清德過境美國與裴洛西見面，以及向裴洛西讓蕭美琴參加拜登就職典禮。

外交部發布聲明稿指出，我國駐美代表處聘用公關公司協助推動強化台美關係，是我國政府長年的一貫作法，跨越不同政黨的政府皆同，並非單一政黨所獨創或獨有的運作。公關公司在美國為我國進行遊說工作，一向嚴格遵守相關法律，其預算也由我國立法院進行完整、合法、透明的監督。

外交部表示， 台灣在疫情中的表現與對全球公衛的貢獻，早已獲得各國的肯定與推崇；我國全民團結抗疫的成果不容污衊，外交人員戮力工作成果不容扭曲。駐美代表處的公關公司主要是協助駐美國代表處同仁全力進洽爭取美國對我國的深入瞭解與支持，增益整體對美國的工作成效。

外交部指責，報導未經查證即惡意抹黑美國國會參眾兩院外交委員會主席的個人名譽，恣意汙衊美國聯邦國會議員的操守，曲解美國國會領袖對台灣的支持；相關作法意圖離間美國國會友人對台灣的堅定情誼，分化台灣社會，對我國國家利益造成的危害，莫此為甚。

外交部說明，近年來台美關係在民主、自由等共享價值基礎上穩健提升，各界有目共睹；全世界越來越多國家肯定台灣為良善的力量，也更願深化與台灣的友好關係。這些正面的發展都是台灣人民多年來共同努力的成果，也是台美關係愈形堅實的主要原因，絕不是單靠聘請公關可以達成。