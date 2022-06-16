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台灣雲門草地派對玩瘋！《天堂動物園》插畫戲偶講述愛與包容　12米長大馬路盡情塗鴉

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/16 09:27
雲門草地派對將有飛人集社偶戲新作《天堂動物園：珍珠奶茶事件》連續兩天在雲門劇場內演出（飛人集社劇團提供）

雲門草地派對將有飛人集社偶戲新作《天堂動物園：珍珠奶茶事件》連續兩天在雲門劇場內演出（飛人集社劇團提供）

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)「雲門草地派對」將於18日及19日登場，知名劇團金枝演社、扯鈴表演家黃翊等將輪番上陣。

飛人集社偶戲新作《天堂動物園：珍珠奶茶事件》講述五隻瀕臨絕種的動物，因為家園遭受破壞而遷移到新國度的故事，融入尊重、包容和理解議題，寓教於樂，表演集結動物插畫、手工精緻戲偶、王榆鈞配樂和光影戲。

海內外藝術節將於18日由台灣首支以排灣族為主體性的舞團蒂摩爾古薪舞集開場，搶先曝光新作片段《bulabulay mun？》，以排灣族樂舞揉合當代身體語言，傳達守護家園的呼喚；雲門劇場駐館團隊「金枝演社」，首度在派對日規劃「藝術灶腳體驗日」課程，帶領身體表演練習、短劇排演呈現，開放體驗舞台表演者的日常與修練之路！

派對第二天19日Naughty Swing搖擺舞團，在日光平台帶來搖擺舞體驗，讓到訪民眾一起動起來，感受舞動身體的快樂。緊接在階梯廣場的扯鈴表演，由二度受邀草地派對的黃翊與留法擊樂家謝佩穎合作演出，高超技巧搭配擊樂聲響流動，玩出扯鈴新境界。同樣二度受邀的大環馬戲藝術家楊世豪，這次將結合大提琴、貝斯現場演奏帶來《在蠟燭熄滅以前》，轉動觀眾的赤子之心。

草地派對從2021年開始，每季一次舉辦微型生活藝術節，結合生活，表演，自然環境，互動體驗等活動，深受歡迎。本週末「雲門草地派對」打造露營野餐風格的派對市集，搭配上午11點到下午6點的豐富多元展演規劃享受一個親近大自然的藝文週末。

特邀露營品牌Snow Peak到現場同樂搭帳篷，讓參與之民眾有機會體驗微山系生活；《動物書店》以動物園大探險的主題選書，邀請親子共讀。園區內十二米長的大馬路也將化身塗鴉本，讓到訪者揮灑創意。

詳情請於官網查詢
雲門草地派對

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更新時間 : 2022-06-16 09:38 GMT+08:00

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